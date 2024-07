Miał dwukrotnie ranić nożem sąsiada. Podejrzany 65-latek trafił do aresztu Cyryl Skiba 18.07.2024 15:11 65-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa trafił do aresztu i usłyszał zarzuty. Mężczyzna miał dwukrotnie zadać cios nożem w okolicy brzucha i klatki piersiowej pokrzywdzonemu. Jak ustalili policjanci z Woli, mężczyźni byli sąsiadami. Doszło między nimi do sprzeczki słownej.

Policjanci zatrzymali podejrzanego 65-latka (autor: Policja)

Policjanci z Woli zatrzymali 65-letniego mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa.

Jak relacjonuje Marta Sulowska z dzielnicowej policji, sprawca zadał dwukrotnie cios nożem pokrzywdzonemu w okolicy brzucha i klatki piersiowej.

— Na miejscu sąsiedzi udzielali pomocy pokrzywdzonemu, po chwili pogotowie ratunkowe zabrało go do szpitala. Policjanci ustalili, że związek z tym zdarzeniem ma sąsiad. Wstępne okoliczności wskazywały na to, że pomiędzy mężczyznami doszło do sprzeczki słownej, pokrzywdzony będąc na korytarzu, został zaatakowany przez sprawcę, który dwukrotnie zadał mu cios nożem — mówi Sulowska.

Okazało się, że mężczyzna był już znany organom ścigania. Był notowany oraz przebywał w areszcie śledczym.

Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. 65-latkowi grozi dożywocie.

