Cztery ciała w kamienicy przy Grzybowskiej. 12 osób z zarzutami, 3 z nich szuka policja Miłosz Kuter 19.07.2024 14:46 Już 12 osób z zarzutami w sprawie zabójstw w kamienicy przy ul. Grzybowskiej 71. Troje z nich wciąż przebywa na wolności. Chodzi o sprawę z początku kwietnia - w opuszczonym budynku na Woli policja odnalazła cztery ciała w znacznym stopniu rozkładu.

Pustostan przy Grzybowskiej 71 (autor: RDC)

Nowe informacje Polskiego Radia RDC w śledztwie prokuratury z początku kwietnia. Po tym, jak w opuszczonym budynku na Woli policja odnalazła cztery ciała w znacznym stopniu rozkładu, zarzuty ma już 12 osób.

- Zarzuty dotyczą zabójstwa i pomocy w dokonaniu tego czynu - mówi prokurator Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. - 9 z 12 osób usłyszało już zarzuty, 3 osoby z 12 nie usłyszało zarzutów, nie zostały im one ogłoszone, aczkolwiek mają one status podejrzanego. Natomiast 7 osób, które mają status podejrzanego, pozostaje tymczasowo aresztowane - tłumaczy.



- Troje oskarżonych wciąż poszukuje policja - dodaje Skiba. - Trzy osoby są poszukiwane celem ogłoszenia im zarzutów. Są to obywatele Ukrainy, jedna kobieta i dwóch mężczyzn, którzy pozostają w kryzysie bezdomności i stąd problem z ustaleniem ich miejsca pobytu i ogłoszenia im zarzutów - mówi.



Wciąż trwają przesłuchania świadków i podejrzanych w sprawie. Nie ma jeszcze kompleksowych opinii lekarskich dotyczących czterech zmarłych osób.

Co się wydarzyło w kamienicy na Woli?

Ciała mężczyzn znaleziono w opuszczonej kamienicy przy ulicy Grzybowskie 71 na warszawskiej Woli.

– W sprawie zatrzymano kilka osób, które mogą mieć z nią związek. Ustalamy, co tak naprawdę wydarzyło się w tej kamienicy na przestrzeni ostatnich tygodni – mówił wówczas rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Szymon Banna.

Rzecznik przekazał również, że ślady i przedmioty zabezpieczone na miejscu zdarzenia wskakują, że do śmierci mężczyzn przyczyniły się osoby trzecie.

Ciała znalezionych mężczyzn były okaleczone i przysypane śmieciami, przewieziono je do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie została przeprowadzona sekcja zwłok.

Tragedia na Woli

Mieszkańcy warszawskiej Woli nie kryli zaskoczenia tragedią w przedwojennej kamienicy.

Dotychczas ta okolica była bezpieczna – powiedzieli naszemu reporterowi mieszkańcy i pracownicy okolicznych biurowców.

Dwa ciała znaleziono w niedzielę 7 kwietnia, kolejne dwa w poniedziałek 8 kwietnia po zgłoszeniu morderstwa na policję przez świadka. Ich stan wskazywał na to, że były tam co najmniej od kilku miesięcy.

