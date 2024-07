Miał ponad kilogram kokainy w żołądku. Nigeryjczyk zatrzymany na lotnisku Chopina

Nigeryjczyk, który przemycał w żołądku narkotyki warte ponad 1,2 mln zł, został zatrzymany przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej na Lotnisku Chopina. 35-latek trafił do aresztu na trzy miesiące. Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia. — Podróżny przyznał się, że połknął 85 kapsułek z kokainą i że zrobił to ze względów finansowych — przekazała rzeczniczka KAS Justyna Pasieczyńska.