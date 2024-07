Łazienki Królewskie zamknięte do odwołania. „Nie było nigdy takiej sytuacji” Cyryl Skiba 15.07.2024 12:44 To sytuacja bez precedensu. Stołeczne Łazienki Królewskie zamknięte do odwołania. Powodem jest uszkodzenie około setki drzew po ostatnich burzach. Stanowią zagrożenie dla zwiedzających.

Łazienki Królewskie zamknięte do odwołania. „Nie było dotąd takiej sytuacji"

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie poinformowało, że zabytkowe ogrody będą jednak zamknięte do odwołania. Wcześniej informowano, że park zostanie otwarty w poniedziałek w południe.

Nigdy w historii parku nie było takiej sytuacji - mówi dyrektorka Łazienek Marianna Otmianowska. Trwa usuwanie skutków nawałnicy. Nie wiadomo, jak długo to potrwa.

- Najstarsi stażem pracownicy nie pamiętają sytuacji, kiedy tyle drzew zostało powalonych podczas jakiejkolwiek sytuacji ekstremalnej. Właśnie z taką obecnie mamy do czynienia. Tak naprawdę skalę i efekt widać najlepiej przy bramie od ulicy Podchorążych. Muzeum i ogród pozostają zamknięte do odwołania z powodów bezpieczeństwa - wyjaśnia Marianna Otmianowska.





Na teren Łazienek Królewskich musi wjechać niezbędny sprzęt. Nie ucierpiała żadna zabytkowa rzeźba. Skutki burz są trudne do oszacowania finansowo.

- W tym momencie mówimy o kwestiach bezpieczeństwa. I tak naprawdę skala wykrotów, złomów, zwisów jest bardzo, bardzo duża. Możemy mówić o około 100 drzewach, jeśli chodzi o złomy i wykroty - wskazuje Otmianowska.



Decyzję o zamknięciu Muzeum Łazienki Królewskie podjęło wspólnie z Ministerstwem Kultury i Wojewódzkim Mazowieckim Konserwatorem Zabytków.

Wcześniej - z powodu trudnych warunków atmosferycznych - park był zamknięty od czwartku do piątku w południe. W sobotę, w związku z nocną intensywną burzą, ogrody ponownie zamknięto. Z powodu intensywnych prac porządkowych po nawałnicy tego dnia odwołane zostały Koncerty Chopinowskie, Festiwal Strefa Ciszy, warsztaty, spacery i oprowadzania.

Łazienki Królewskie to zespół pałacowo-ogrodowy w Warszawie, założony w XVIII w. przez Stanisława Augusta Poniatowskiego, ostatniego króla Polski. Nazwa nawiązuje do początków, gdy w XVII w. na zlecenie Stanisława Herakliusza Lubomirskiego wybudowano tu pawilon ogrodowy z łaźnią. Od 1960 r. mieści się tam Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

