Usiłował zabić swoją babcię. 26-latek trafił do aresztu. Grozi mu dożywocie

Do aresztu trafił 26-latek, który usiłował zabić swoją babcię. Pokrzywdzona kobieta z obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitala. Mężczyźnie grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Odpowie on także za znieważenie wulgaryzmami funkcjonariuszy policji.