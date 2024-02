Oferowali sprzedaż i renowację zabytkowych aut. Oszukali 50 osób i firm na 17 mln zł RDC 16.02.2024 13:49 Sześć osób, w tym prezes jednej z warszawskich firm, zostało oskarżonych o oszukanie 50 osób i firm na prawie 17 mln zł. Mieli oferować sprowadzenie z Europy zabytkowych luksusowych aut i ich renowację. Pokrzywdzenia wpłacali na rzecz spółki zaliczki od kilku do kilkudziesięciu tysięcy euro, a w rzeczywistości samochodów w ogóle nie było.

Oszustwo „na zabytkowe auto” (autor: Alvintrusty, CC BY-SA 3.0/via Wikimedia Commons)

Oferowali sprowadzenie z Europy zabytkowych luksusowych aut i ich renowację. Oszukali 50 osób i firm na łączną kwotę prawie 17 mln zł. Akt oskarżenia obejmujący sześć osób, w tym prezesa jednej z warszawskich firm, rzeczoznawcę majątkowego i diagnostę, trafił do sądu w Tarnobrzegu (Podkarpackie).

Jak poinformowała rzeczniczka rzeszowskiej prokuratury regionalnej prok. Hanna Biernat-Łożańska, prezes jednej z warszawskich firm oferował potencjalnym klientom możliwość sprowadzenia z Europy luksusowych, zabytkowych samochodów oraz ich renowację w warsztacie w miejscowości Stale w województwie podkarpackim.

– Były to auta takich marek jak m.in.: Porsche, Jaguar, Mercedes, Ford Mustang – wymieniła Biernat-Łożańska.

Zainteresowani kupnem takiego samochodu zawierali z głównym oskarżonym w sprawie prezesem warszawskiej firmy stosowne umowy i wpłacali na rzecz spółki zaliczki w kwotach od kilku do kilkudziesięciu tysięcy euro.

– Jednak w rzeczywistości umowy te nie były realizowane, bowiem pomimo składanych poszczególnym klientom ofert sprzedaży, spółka nie dysponowała oferowanymi samochodami – przekazała prokurator. Dodała, że w niektórych przypadkach główny oskarżony przywłaszczał sobie samochody przekazane przez klientów do odrestaurowania.

– W ten sposób oskarżeni oszukali pięćdziesięciu pokrzywdzonych, w tym zarówno osoby fizyczne: Polaków i cudzoziemców, jak i podmioty gospodarcze, na łączną kwotę blisko 17 mln zł – zaznaczyła prokurator.

Oszukali na zabytkowe auta

W sprawie oskarżonych jest łącznie sześć osób. Oprócz prezesa warszawskiej firmy w przestępczą działalność zaangażowani byli także rzeczoznawca majątkowy oraz diagnosta.

– Poświadczali oni nieprawdę w dokumentacji co do stanu technicznego pojazdów oferowanych do sprzedaży pokrzywdzonym. Dokumentacja ta następnie stanowiła podstawę rejestracji samochodów we właściwych wydziałach komunikacji – wyjaśniła Biernat-Łożańska.

Akt oskarżenia liczący prawie 200 stron został skierowany do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

Za zarzucane przestępstwa oskarżonym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo w tej sprawie prowadziło Centralne Biuro Śledcze Policji Zarząd w Rzeszowie Wydział w Tarnobrzegu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

