Oszuści polują na poszukujących miłości. Jak nie dać się podejść? Olga Kwaśniewska 15.02.2024 15:43 Dziś Dzień Singla, a na poszukujących miłości polują oszuści. Policja przypomina o zachowaniu szczególnej ostrożności na portalach randkowych i społecznościowych i przestrzega przed tzw. przekrętem nigeryjskim. – Oszuści miesiącami rozkochują w sobie wytypowaną ofiarę – mówi rzeczniczka siedleckiej policji Ewelina Radomyska.

Uwaga na oszustów (autor: Zdjęcie ilustracyjne)

W Dzień Singla mazowiecka policja przestrzega osoby samotne przed oszustwami na portalach randkowych.

Oszuści mogą miesiącami korespondować z wybraną przez siebie ofiarą i okłamywać ją co do swojego życia.

– Najczęściej te wszystkie historie są fikcyjne. To schemat oszustwa nigeryjskiego. Oszuści podszywają się pod różne osoby, najczęściej jest to amerykański żołnierz, lekarz czy dyplomata – mówi rzeczniczka siedleckiej policji Ewelina Radomyska.

Po jakimś czasie w życiu oszusta dzieje się coś niespodziewanego, np. choroba bliskich czy konieczność przechowanie paczki. Motywy są różne.

– Jednym z nich jest to, że ta osoba bardzo by chciała się z nami spotkać, przylecieć do nas, ale przebywa w takim miejscu, gdzie nie posiada dostępu do swojego rachunku bankowego i prosi nas o opłacenie biletu lotniczego. Jest też prezent, który chce wysłać w imię swojej miłości do nas lub paczka, którą chce nam przesłać z prośbą o zaopiekowanie się nią – wyjaśnia Radomyska.

Ostatnio właśnie metodą „na paczkę” dał się nabrać mieszkaniec Siedlec, którego oszukała fałszywa amerykańska żołnierka.

Policjanci apelują o czujność w Internecie – nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie – i o nieprzekazywanie żadnych pieniędzy obcym osobom.

Walentynkowy alarm – jak rozpoznać oszusta?

Oszuści szybko wyznają silne uczucie względem swojej ofiary.

Odwlekają ustalenie daty spotkania z uwagi na swoją pracę.

Nadają ofierze zdrobniałe, urocze przezwisko, co chroni ich przed pomyłką, gdy rozmawiają na czacie z wieloma ofiarami jednocześnie.

Używają nieprawdziwych zdjęć atrakcyjnych osób.

Proponują przeniesienie rozmów poza serwis randkowy najczęściej na popularny komunikator.

Dzielą się swoimi problemami życiowymi, które mogą być rozwiązane wyłącznie za pomocą pieniędzy, aby w rezultacie poprosić o pomoc finansową.

Jeśli masz podejrzenie, że osoba, z którą korespondujesz, nie jest tą, za którą się podaje, warto o tym porozmawiać z kimś z grona przyjaciół lub rodziny. Jeśli coś wygląda na zbyt piękne, by było prawdziwe, czasem prawdziwe nie jest.

