Remont ronda Radosława tańszy o ponad milion złotych RDC 18.03.2023 17:24 Drogowcy otworzyli oferty w przetargu na remont ronda Radosława. Jeśli postępowanie uda się rozstrzygnąć, to naprawa ronda zostanie wykonana o ponad milion taniej, niż planowano.

Rondo Radosława do remontu (autor: ZDM Warszawa)

Do przetargu na remont ronda Radosława w Warszawie zgłosiły się trzy firmy, które zaoferowały od 5,5 mln zł do 7 mln zł. Budżet, który został zabezpieczony na to zadanie, to 6,7 mln zł. Oznacza to, że jeżeli postępowanie uda się rozstrzygnąć, to naprawa zostanie wykonana znacznie taniej.

To już kolejny przetarg, w którym oferty kwotowo są niższe od tych przewidzianych w budżecie. Taka sama sytuacja miała miejsce przy przetargu na przebudowę ul. Jana Kazimierza, tam też najniższa oferta była o 1,1 mln zł mniejsza niż zakładano.

Oprócz samego ronda naprawiony zostanie też fragment al. Jana Pawła II, wyremontowane zostaną chodniki, droga dla rowerów oraz przystanek autobusowy przy ul. Stawki.

Przetarg na remont Radosława

Oferty firm PORR (5,4 mln zł), EFEKT (7,009 mln zł) oraz WEGARTEN (7,039 mln zł) będą teraz analizowane. Jeżeli uda się wyłonić wykonawcę, to będzie on miał na wykonanie prac pięć miesięcy od daty podpisania umowy.

Planowane prace zakładają wymianę nawierzchni jezdni na całym rondzie. Nowy asfalt zostanie również ułożony na wschodniej jezdni al. Jana Pawła (od ul. Stawki do ronda). Droga zostanie wzmocniona przy pomocy siatki szklano-węglowej.

"Ten rodzaj siatki stosuje się na ulicach o wysokim natężeniu ruchu – a taki właśnie jest na rondzie Radosława. Siatka szklano-węglowa doskonale radzi sobie z siłami powstającymi podczas częstego hamowania, czy postoju. Jest również odporna na wysokie temperatury" - wyjaśniają drogowcy.

"Dzięki wykorzystaniu siatki szklano-węglowej jesteśmy w stanie znacząco wydłużyć żywotność nawierzchni jezdni. Dzięki szczególnie trwałej i sprężystej strukturze siatka może zapobiec powstawaniu spękań, czy trwałych deformacji asfaltu" - dodają.

Wyremontowane zostaną też stare, wysłużone chodniki oraz drogi dla rowerów. Piesi zyskają chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50 × 50 cm, a rowerzyści asfaltowe drogi dla rowerów. Wymienione zostaną też krawężniki. Zyskają również pasażerowie transportu publicznego – wyremontowany zostanie przystanek autobusowy przy ul. Stawki.

