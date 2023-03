Apel architektów ws. Parku Miniatur. „Jest podstawa do wywłaszczenia” Jerzy Chodorek 16.03.2023 19:49 Apel urbanistów w sprawie terenu przy ulicy Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej w Warszawie – chodzi o prywatną działkę, na której obecnie znajduje się zdewastowany Park Miniatur. – Stołeczny ratusz powinien przejąć tą przestrzeń – mówił w programie Jest sprawa architekt i urbanista Piotr Sawicki.

Co w miejscu zniszczonego Parku Miniatur w Warszawie? (autor: Park Miniatur)

Urbaniści domagają się zagospodarowania terenu w centrum Warszawy, gdzie znajduje się zdewastowany Park Miniatur.

– Teraz miasto jak najbardziej ma podstawę do wywłaszczenia tego terenu. Dla nas ważne jest to, by stało się to częścią parku Świętokrzyskiego. Byłoby to też uczciwe w stosunku do właścicieli tego terenu, którzy de facto nic nie mogą zrobić na swojej działce, która powinna stać się częścią parku i służyć warszawiakom – mówił w Radiu dla Ciebie architekt i urbanista Piotr Sawicki.

Podobnego zdania był urbanista Grzegorz Buczek. – Przeznaczenie tego terenu w planie miejscowym jest określone jednoznacznie jako park, a przeznaczenie uzupełniające to może być co najwyżej usługi gastronomiczne – powiedział.

Park Miniatur w obecnej lokalizacji znajduje się od 2021 roku. Rok po prezentacji ekspozycji makiety przedwojennych budynków zostały jednak zniszczone.

Posłuchaj całej rozmowy: Jest sprawa. Problem z prywatną działką w centrum Warszawy

