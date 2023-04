Randka z internetu zakończyła się pobiciem i stratą portfela. Trzy osoby zatrzymane RDC 14.04.2023 07:47 Policjanci z warszawskiej Woli zatrzymali troje podejrzanych o pobicie i kradzież. To po tym, jak 29-latka umówiła się przez internet na spotkanie z mężczyzną. Do mieszkania przyszło jej dwóch znajomych, którzy grozili gościowi kobiety użyciem noża. Pobili go i ukradli mu złoty łańcuszek oraz 1,8 tys. zł w gotówce.

Randka z internetu zakończyła się pobiciem i stratą portfela. Trzy osoby zatrzymane (autor: Policja Wola)

Do zdarzenia doszło kilka dni temu na Woli. Do policjantów zgłosił się pokrzywdzony, który poinformował, że został pobity i okradziony, gdy spotkał się z kobietą poznaną przez internet.

- Mężczyzna poznał kobietę na portalu społecznościowym. Kiedy doszło do spotkania w jej mieszkaniu, przyszło dwóch jej znajomych. Początkowo wulgarnie zwracali się do pokrzywdzonego, w końcu rzucili się na niego i bili go pięściami. Grozili mu pozbawieniem życia, przykładając nóż do szyi, i ukradli 1,8 tys. zł oraz złoty łańcuszek. Po czym kazali mu opuścić mieszkanie - przekazała rzeczniczka Komendy Rejonowej Warszawa IV nadkom. Marta Sulowska.

Tymczasowy areszt

Po kilku dniach policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu zatrzymali 29-letnią kobietę i jednego z mężczyzn w wieku 33 lat. - Podczas przeszukania lokalu, który zajmował mężczyzna, funkcjonariusze zabezpieczyli kilka gramów narkotyków - podała.

- Zatrzymanie trzeciego ustalonego 25-letniego mężczyzny było kwestią czasu. Wpadł on na warszawskim Mokotowie - dodała nadkomisarz.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola. - Trójka podejrzanych usłyszała zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia działając wspólnie i w porozumieniu. Dodatkowo 33-letni mężczyzna odpowie jeszcze za posiadanie środków odurzających - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.

- Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych na trzy miesiące - dodała prokurator.

Za zarzucane czyny grozi im więzienie na czas nie krótszy niż 3 lata.

