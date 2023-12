Radni zadecydują ws. budżetu Warszawy na 2024 rok. Dziś sesja rady miasta Przemysław Paczkowski 14.12.2023 07:31 Na czwartkowej sesji Rady Warszawy prezydent Rafał Trzaskowski przedstawi propozycję budżetu miasta na 2024 rok. Projekt zakłada deficyt 3,263 mld zł. O przyjęciu propozycji zadecydują radni.

Sesja Rady Warszawy (autor: RDC)

Budżet na przyszły rok będzie głównym tematem dzisiejszej sesji rady Warszawy. Stołeczni radni będą od godziny 10:00 debatować nad najważniejszymi inwestycjami, ale także nad planowanym na 2024 rok deficytem. Jak mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, sytuacja finansowa miasta jest trudna, ale udało się skonstruować dobry budżet.

- Udało nam się ten budżet spiąć, mimo tego, że w większości pozycji musieliśmy utrzymywać wydatki na nominalnym poziomie, a przecież wszyscy Państwo wiecie, jak wyglądała przez ten ostatni rok inflacja, jak wyglądał wzrost cen i drożyzna - tłumaczy.

Projekt zakłada deficyt 3,263 mld zł. O przyjęciu propozycji zadecydują radni.

"W 2024 r. niezbędne potrzeby wydatkowe sięgają kwoty 27,703 mld zł. Na skutek rozwiązań prawnych ograniczających potencjał dochodowy m.st. Warszawy, możliwe do uzyskania dochody sięgają kwoty 24,440 mld zł, tj. znacznie niższej niż niezbędne wydatki. Powyższe oznacza planowany deficyt budżetowy w kwocie 3,263 mld zł" - napisano w projekcie budżetu.

Wyjaśniono, że kwota deficytu wynika m.in z konieczność dokonania wpłaty do budżetu państwa tzw. janosikowego 2,077 mld zł, tj. wyższej o 646,8 mln zł, czyli 45,2 proc., niż w 2023 r.

Z projektu wynika, by zapewnić pełne finansowanie konieczne jest pozyskanie pieniędzy z kredytów i pożyczek w kwocie 2,955 mld zł, co spowoduje wzrost zadłużenia miasta do kwoty 8,687 mld zł.

"Planowane na 2024 r. dochody na poziomie 24,440 mld zł są wyższe od zaplanowanych na 2023 r. o 15,8 proc, tj. o 3,341 mld zł. Natomiast planowany poziom wydatków został ustalony na kwotę 27,703 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do wielkości planowanej na 2023 r. o 8,5 proc., tj. o 2,166 mld zł. Na wydatki bieżące w 2024 r. przewidziano środki w wysokości 24,586 mld zł, a więc wyższe niż ujęte w budżecie na 2023 r. o 14,8 proc, tj. o 3,161 mld zł. Wydatki majątkowe zaplanowano na 2024 r. w kwocie 3,117 mld zł" - czytamy w projekcie budżetu.

Projektowany budżet zamyka się ujemnym wynikiem – deficytem w kwocie 3,263 mld zł, rozumianym jako różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami.

Ratusz w 2024 roku zaplanował wydatki inwestycyjne. Najwięcej przeznaczono na projekt i budowę II linii metra (574,1 mln zł), dofinansowanie Tramwajów Warszawskich (185 mln zł) i budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej (135 mln zł).

Opinię do projektu budżetu przedstawiły dzielnice, które zgłosiły propozycje zwiększenia wydatków bieżących w 2024 roku o kwotę ponad miliarda złotych. Dzielnice wystąpił też o dodatkowe środki na wydatki inwestycyjne na kwotę 93,14 mln zł.

