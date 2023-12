Podwyżki dla nauczycieli od nowego roku? Warszawa ma przeznaczyć 800 milionów złotych Cyryl Skiba 13.12.2023 15:24 Radio dla Ciebie dowiedziało się, że stolica ma przeznaczyć 800 milionów złotych na podwyżki dla nauczycieli w przyszłym roku. Premier Donald Tusk zapowiedział od 1 stycznia 30 procentowy wzrost wynagrodzeń pedagogów. Władze Warszawy liczą na sfinansowanie ich ze zwrotu z Ministerstwa Edukacji.

800 milionów złotych na podwyżki dla stołecznych nauczycieli w 2024 roku (zdjęcie ilustracyjne) (autor: Pexels)

Warszawa ma przeznaczyć 800 milionów złotych na zapowiadane podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku, dowiedziało się Radio dla Ciebie. Wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia o 30 procent obiecał nowy premier, Donald Tusk.

Władze Warszawy liczą na to, że dostaną zwrot z Ministerstwa Edukacji. Problem w tym, że subwencja oświatowa nie obejmuje wychowania przedszkolnego, gdzie także mają nastąpić podwyżki. Skąd na to pieniądze, zapytaliśmy wiceprezydent miasta Renatę Kaznowską.

– To już bardziej pytanie do Pani Minister Barbary Nowackiej. My oczywiście bardzo liczymy na to, że podwyżki ministerialne pójdą z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki. I to jest też pytanie, które niewątpliwie będziemy Pani Minister zadawać. To jest taki wyjątek właśnie dotyczący przedszkoli, gdzie przedszkola finansowane są z budżetu samorządu – mówi Kaznowska.

Podwyżki mają objąć pedagogów zatrudnionych w szkołach, przedszkolach ale również akademickich.

Według wyliczeń serwisu infor.pl nauczyciel zarobi netto po podwyżce pensji o 30% w 2024 roku: początkujący - 3599,78 złotych, mianowany - 3776,95 oraz dyplomowany 4362,69. Wyliczenia nie obejmują dodatków, nadgodzin oraz dofinansowań samorządowych.

