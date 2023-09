Nadzwyczajna sesja ws. referendum gminnego dot. m.in. Strefy Tempo 30 przerwana RDC 12.09.2023 20:13 We wtorek, 12 września, o godzinie 19 rozpoczęła się nadzwyczajna sesja Rady Warszawy w sprawie referendum gminnego dotyczącego polityki transportowej. Wnioskowali o nią radni Prawa i Sprawiedliwości. Glosami radnych Koalicji Obywatelskiej została przerwana do 16 listopada do godziny 10:00.

Rada Warszawy (autor: RDC)

Po rozpoczęciu sesji z wnioskiem formalnym wystąpił szef radnych KO Jarosław Szostakowski, który zaproponował przełożenie jej na 16 listopada. Argumentem była trwająca obecnie kampania wyborcza.

– To, że dzisiaj jest taka frekwencja radnych z PiS wynikać może z tego, że właśnie robią kampanię. Ale nawet jeśli założymy, że w tym wniosku jest coś więcej niż po prostu próba zrobienia eventu wyborczego, to dzisiaj nie jest to dobry moment na dokładanie do krajowej kampanii wyborczej jeszcze dodatkowego, ważnego wydarzenia, w którym wyborcy mieliby zagłosować. Uważamy jako radni KO, że jeżeli jest w tym coś merytorycznego, to dzisiaj nie jest dobry moment na dyskusję. W związku z tym składam wniosek formalny o przerwę w sesji rady do 16 listopada, do godziny 10 – powiedział Szostakowski.

Wyjaśnił, że jest to termin, kiedy odbędzie się pierwsza sesja po wyborach, która jest w harmonogramie. – Wtedy ta dyskusja nie będzie obciążona tą całą polityką, którą byłaby niewątpliwe obciążona dziś dodał.

Następnie głos zabrał przedstawiciel klub radnych PiS Wiktor Klimiuk.

– Jak nie zamknięcie dyskusji, to przerwa. To znany środek w waszym repertuarze. Ale wniosek jest kuriozalny. Zebraliśmy się tu po to, żeby oddać głos mieszkańcom Warszawy w kwestiach niezwykle dla mieszańców Warszawy ważnych. Żeby to nie prezydent Warszawy decydował sobie, że będą zwężać ulice, że będzie wprowadzona SPPN, bez pytania o zdanie. Chcemy, żeby to mieszkańcy decydowali. Odroczenie sesji jest głosem, że nie chcecie posłuchać mieszkańców – powiedział.

Podkreślił, że w listopadzie okaże się, że też trzeba będzie przesunąć, bo rozpocznie się kampania do wyborów samorządów, a potem kampania prezydencka. – I wy tak chcecie ciągle odkładać. Przez 5 lat ani razu nie zapytaliście warszawiaków o zdanie – dodał.

Przerwa do listopada

W głosowaniu wzięło udział 50 radnych. Za przerwą było 36, przeciw 13 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

W związku z tym przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska poinformowała, że sesja zostanie wznowiona 16 listopada o godzinie 10.

Radni PiS proponują pięć pytań w referendum gminnym dotyczącym stołecznej polityki transportowej.

Pierwsze: czy jesteś za wprowadzeniem na terenie Warszawy tzw. Strefy Tempo30 - ograniczenie prędkości pojazdów do 30 km/h na obszarze 90 proc. powierzchni miasta?

Drugie: czy jesteś za zwężeniem na terenie Warszawy kluczowych ulic (na których funkcjonuje komunikacja miejska) przed oddaniem do użytku obwodnicy Śródmieścia?

Trzecie: czy jesteś za rozszerzeniem na terenie Warszawy tzw. Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego bez pozytywnych opinii właściwych Rad Dzielnic?

Czwarte: czy jesteś za likwidacją na terenie Warszawy publicznie dostępnych miejsc parkingowych bez tworzenia co najmniej takiej samej liczby nowych miejsc parkingowych w najbliższej okolicy?

Piąte: czy jesteś za utworzeniem w Warszawie tzw. Strefy Czystego Transportu (wykluczenie możliwości wjazdu na teren strefy pewnych kategorii pojazdów), przed rozbudową sieci transportu publicznego o III i IV linię metra?

Czytaj też: Premier w Siedlcach: Budujemy najsilniejszą lądowa armię w Europie