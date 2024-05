Skrzyżowanie Ostrobramskiej i Poligonowej do przebudowy. W planach przejście naziemne Adam Abramiuk 29.05.2024 07:51 Ruszył przetarg na przebudowę skrzyżowania Ostrobramskiej i Poligonowej. Powstanie tam wyczekiwane przez mieszkańców przejście naziemne. Projekt przewiduje również wybudowanie nowej sygnalizacji świetlnej i przejazdu rowerowego. — Obecnie arterię można przekroczyć wyłącznie za pomocą kładki. Ona pozostanie na tym miejscu, ale mieszkańcy zyskają też zebrę — mówi rzecznik ZDM.

Jest przetarg na przebudowę skrzyżowania Ostrobramskiej i Poligonowej (autor: ZDM)

Przejście naziemne oprócz kładki. Jest przetarg na długo wyczekiwaną przebudowę skrzyżowania ulic Ostrobramskiej i Poligonowej na granicy Gocławia i Grochowa.

Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich zaznacza, że mieszkańcy apelowali o zmiany od wielu lat, ponieważ do najbliższej innej „zebry” jest kilkaset metrów.

— To jest miejsce, w którym dziś Ostrobramską, bardzo szeroką arterię można przekroczyć wyłącznie za pomocą kładki po wschodniej stronie skrzyżowania. Kładka pozostanie na tym miejscu, ale mieszkańcy zyskają też wspomnianą zebrę. Pojawi się też przejazd rowerowy przez wlot ulicy Grenadierów, no i łącznik rowerowy do tego przejazdu od ulicy Białowieskiej — mówi Dybalski.

Możliwe, że wkrótce zmiany przejdzie też dalsza część Ostrobramskiej.

— Razem z zarządcą Centrum Handlowego Promenada rozważamy zastąpienie tamtejszej kładki, skrzyżowaniem z przejściami dla pieszych w poziomie chodnika — informuje Dybalski.

Przetarg potrwa do 11 czerwca.

