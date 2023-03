Prawie 90 tysięcy złotych kary za niesegregowanie śmieci. „Jesteśmy oburzeni tą sytuacją” Przemysław Paczkowski 30.03.2023 16:53 Za niesegregowanie śmieci mają zapłacić teraz prawie 90 tys. zł . Takie dodatkowe koszty musi ponieść spółdzielnia mieszkaniowa "Imielin". Urząd Prezydenta m. st. Warszawy wszczął postępowanie, które wykazało, że mieszkańcy nie segregują odpowiednio odpadów.

Prawie 90 tysięcy złotych kary za niesegregowanie śmieci. „Jesteśmy oburzeni tą sytuacją” (autor: MPO/zdjęcie ilustracyjne)

Zdaniem prezesa spółdzielni „Imielin” Rafała Januszkiewicza, nałożona kara jest zbyt dotkliwa.

- Karanie wszystkich sąsiadów za to, że ktoś wyrzucił odpad do nie tego pojemnika, co trzeba, to jest zdecydowane nadużycie. Na pewno nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością. Będziemy przed bardzo trudnym wyborem decyzji o tym, czy podnosić opłaty, czy nie. Tego za żadne skarby nie chcemy robić, dlatego jesteśmy, powiem wprost, oburzeni tą sytuacją - mówi.





Januszkiewicz dodaje, że spółdzielnia nie zostawi tak tej sytuacji.

- Złożyliśmy odwołanie w ustawowym terminie. Podnieśliśmy argumenty, wydaje mi się bardzo istotne. Liczymy na to, że samorządowe kolegium odwoławcze decyzję uchyli i nie będziemy musieli tych kar płacić. To jest ostatnie, czego nam potrzeba w tej sytuacji - tłumaczy.





Decyzja dotyczy ośmiu bloków przy ulicach: Miklaszewskiego, Warchałowskiego, Wasilikowskiego i Hirszfelda.

