Przedłużenie ul. Piastów Śląskich faktem po latach czekania? Prace w terenie rozpoczęte Adam Abramiuk 30.03.2023 10:14 Kierowcy z Bemowa pojadą przedłużoną ulicą Piastów Śląskich w czerwcu 2024 roku – chodzi o połączenie między ul. Osmańczyka a Obrońców Tobruku. O jednej z najbardziej pechowych inwestycji Bemowa mówiliśmy wielokrotnie w Radiu dla Ciebie Teraz – mimo że nowej drogi wciąż nie widać – urzędnicy informują, że prace już są prowadzone.

Piastów Śląskich na Bemowie w remoncie (autor: RDC)

Jak zapewniają urzędnicy z ratusza na Bemowie w Warszawie, rozpoczęły się prace nad przedłużeniem ulicy Piastów Śląskich.

– Na odcinku od wjazdu do żłobka do ulicy Obrońców Tobruku zakończone zostały prace związane z budową sieci kanalizacyjnej i wykonawca będzie przystępował do robót drogowych. Na drugim odcinku, od Obrońców Tobruku do Osmańczyka, trwa budowa kanalizacji – informuje Natalia Walka z urzędu.

Inwestycja jest jedną z najbardziej pechowych na Bemowie. Była zapowiadana od wielu lat, jednak najpierw brakowało pieniędzy i choć później udało się wybrać wykonawcę, to ten nie wykonał prac w terenie.

Pod inwestycję ponad rok temu wycięto 170 drzew.