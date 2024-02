Ostatnie stacje metra na Bemowie. Kiedy koniec prac? RDC 15.02.2024 20:49 Gotowe są już ściany szczelinowe na trzech powstających stacjach drugiej linii metra na Bemowie. Tam, gdzie prace są najbardziej zaawansowane, czyli na stacji C1 Karolin, dobiega końca budowa stropu pośredniego na poziomie -1. Prace na tym odcinku metra mają się zakończyć w październiku 2025 roku.

Prace na bemowskim odcinku metra (autor: UM Warszawa)

Trwają prace na ostatnim, bemowskim odcinku drugiej linii metra wre. Na wszystkich trzech powstających stacjach M2 gotowe są już ściany szczelinowe. Tam, gdzie prace są najbardziej zaawansowane, czyli na stacji C1 Karolin, dobiega końca budowa stropu pośredniego na poziomie -1.

Stacje warszawskiego metra budowane są w tzw. technologii podstropowej. Oznacza to, że najpierw powstają ściany i strop, a następnie wybierana jest ziemia z wnętrza przyszłej stacji. Tak jest obecnie na stacji Karolin, gdzie trwa wylewanie stropu pośredniego – gdy beton zwiąże, wykonawca rozpocznie wybieranie ziemi spod niego, a następnie budowę ostatniego poziomu stacji. To właśnie stąd, w połowie tego, roku będą startować maszyny TBM, czyli ogromne wiertła przeznaczone do drążenia tuneli.

Zagęszczanie gruntu

Wykonawca przygotowuje się do uruchomienia TBM-ów nie tylko na stacji Karolin. 12 lutego rozpoczęło się również zagęszczanie gruntu przy stacji Chrzanów.

Prace związane są właśnie z planowym przejściem „machiny wiertniczej”, która potrzebuje odpowiednich warunków geologicznych, by precyzyjnie „trafić” w wyznaczony fragment stacji. Tego typu zagęszczanie terenu odbywa się przed każdą stacją, przez którą przebija się TBM.

STP czeka na słońce

Najtrudniejsze warunki panują na budowie stacji techniczno-postojowej Karolin, gdzie po długich opadach rozmoknięta ziemia bardzo wolno wysycha.

Mimo to praca cały czas postępuje i w kilku budynkach – najbardziej zaawansowanych pod względem etapu robót – instalowane są okna. W najbliższych tygodniach rozpoczną się tam prace instalacyjne i wykończeniowe.

Odcinek gotowy do 2025 roku

Ostatni odcinek linii M2 to prawie 4 kilometry podwójnego tunelu i trzy stacje pasażerskie:

Lazurowa powstać ma po południowo-wschodniej stronie skrzyżowania Lazurowej i Górczewskiej (w przestrzeni między pętlą tramwajową a ul. Lazurową);

Chrzanów zaplanowano pod ul. Rayskiego (w rejonie skrzyżowania z ul. Szeligowską);

Karolin – pod ul. Sochaczewską (po północnej stronie skrzyżowania z ul. Połczyńską).

Za nią znajdzie się Stacja Techniczno-Postojowa Karolin, czyli zaplecze techniczne dla całej linii M2. Budowa tego elementu linii M2 jest kluczowa dla dalszej rozbudowy systemu metra w Warszawie.

Zgodnie z podpisanym we wrześniu 2023 roku aneksem do umowy prace na bemowskim odcinku II linii metra zakończą się w październiku 2025 r.

