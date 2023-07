Ursynów tonie w odpadach po zmianie odbiorcy. MPO: nie mamy dostępu do altan Przemysław Paczkowski 12.07.2023 06:19 Ursynów tonie w śmieciach. Mieszkańcy Imielina, Natolina i Kabat skarżą się na przepełnione pojemniki. Jak mówią, taka sytuacja jest od kilku dni. Od 1 lipca odbiorcą odpadów jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania.

5 Ursynów tonie w śmieciach (autor: RDC)

Mieszkańcy Imielina, Natolina i Kabat skarżą się na problem z odbiorem odpadów. Jak mówią, problem pojawił się, gdy zmieniła się firma tym zajmująca. Od 1 lipca jest nią MPO.

- Spółka komunalna nie przygotowała się odpowiednio do odbioru śmieci - uważa radny Ursynowa Maciej Antosiuk. - Jest to tym bardziej dokuczliwe, że mamy lato, temperatury są dość wysokie, więc te śmieci, mówiąc nieładnie, po prostu śmierdzą. Jest to duże wyzwanie. Jest to szczególnie dotkliwe na terenie Natolina, na terenie Imielina, widzimy to także na Kabatach. Niektórzy mieszkańcy Zielonego Ursynowa też zgłaszają ten problem, więc jest on rozległy - mówi.





Jak tłumaczy rzecznik MPO Jakub Turowicz, pracownicy spółki nie mają jeszcze dostępu do wszystkich miejsc, gdzie mieszkańcy wyrzucają odpady.

- Niestety w przypadku dostępu do części altan, spółka wciąż nie otrzymała kluczy i urządzeń, umożliwiających dostęp, tak zwanych pchełek. Indywidualnie próbujemy kontaktować się z administratorami i zarządcami obiektów. Zakładamy, że wszelkie niedogodności są chwilowe i bardzo za nie przepraszamy - wyjaśnia.



Jak dodaje Turowicz, od 1 lipca zmienił się również harmonogram odbioru odpadów. Ten obecny można sprawdzić poprzez aplikację 19115 lub na stronie warszawa19115.pl.

