Zielona wyspa na Pradze Południe bez dojścia. „Przechodząc tu łamiemy prawo”

Z tego miejsca nie ma wyjścia — tak o skwerze między ulicami Grenadierów, Międzyborską i Stanisława Augusta mówią mieszkańcy Pragi Południe. Do wyspy nie prowadzi żadne przejście dla pieszych, a żeby się do niej dostać, trzeba przejść „na dziko” przez ulicę. Przejście może powstać za sprawą przebudowy jednej z ulic, do której przygotowuje się dzielnica. — Na razie określamy zakres prac, jaki byśmy chcieli wykonać — mówi rzecznik dzielnicy Michał Szweycer