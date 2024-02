Porwanie z kawiarni na Ochocie. Tymczasowy areszt dla czterech mężczyzn Cyryl Skiba 23.02.2024 11:32 Porwanie z kawiarni, rozbój i kradzież. Policjanci z Ochoty zatrzymali czterech mężczyzn rosyjskiej i ukraińskiej narodowości w wieku od 24 do 29 lat. Zostali tymczasowo aresztowani.

Kawiarnia/zdjęcie ilustracyjne (autor: pixabay)

Tymczasowy areszt dla czterech mężczyzn rosyjskiej i ukraińskiej narodowości w wieku od 24 do 29 lat. To po porwaniu z kawiarni, rozboju i kradzieży, do których doszło w czwartek.

- W godzinach popołudniowych do lokalu weszło kilku mężczyzn, którzy siłą i przy użyciu przedmiotu przypominającego broń palną wyprowadzili na zewnątrz pokrzywdzonego. Stosując przemoc umieścili go w aucie i odjechali w kierunku jego miejsca zamieszkania. Z ustaleń policjantów wynika, że podejrzani po dojeździe na warszawskie Włochy dokonali kradzieży rzeczy o wartości ponad 10 000 złotych. Zabronili pokrzywdzonemu kontaktu z policją i zostawili go w jego mieszkaniu - relacjonuje Jakub Pacyniak z dzielnicowej policji.

Porywacze wpadli kilka godzin po zdarzeniu przy ulicy Równoległej we warszawskich Włochach. Całej czwórce grozi do 20 lat więzienia.

Czytaj też: Uderzył byłą partnerkę młotkiem w głowę. Dziś możliwe zarzuty dla 37-latka z Pragi Północ