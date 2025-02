Zabójstwa seniorek w Warszawie. Jest komunikat prokuratury Przemysław Paczkowski 26.02.2025 09:26 Prokuratura bada sprawę znalezienia ciała w bloku na warszawskich Kabatach. Jak poinformowali śledczy, sprawa może dotyczyć wielu czynów o charakterze zbrodniczym. - Trwają intensywne czynności procesowe. Sprawa jest rozwojowa i poważna - podała prokuratura. W miniony weekend odnaleziono też ciało 80-latki w mieszkaniu na Ochocie.

Zabójstwa seniorek w Warszawie (autor: Mazowiecka Policja)

Prokuratura bada sprawę odnalezienia zwłok w bloku przy ul. Wąwozowej na warszawskich Kabatach. Śledczy informują, że sprawa może dotyczyć wielu czynów o charakterze zbrodniczym. Prokuratura Okręgowa w Warszawie opublikowała na portalu X zapowiedź konferencji prasowej w tej sprawie.

Najprawdopodobniej ma to związek z serią podobnych przypadków, do których doszło w ostatnim czasie w stolicy. Jak informują śledczy, „trwają intensywne czynności procesowe. Sprawa jest rozwojowa i poważna”. Prokuratura więcej wiadomości ma przekazać na specjalnej konferencji prasowej. Do tego czasu śledczy nie będą udzielać żadnych informacji z uwagi na dobro śledztwa.

Trwają intensywne czynności procesowe w związku z ujawnieniem wczoraj zwłok w bloku przy ul. Wąwozowej. Sprawa jest rozwojowa, poważna i dotyczy wielu czynów o charakterze zbrodniczym. Termin konferencji prasowej, która planowana jest na późne godziny wieczorne dziś lub godziny… — Prokuratura Okręgowa w Warszawie (@Prok_Okreg_Wawa) February 26, 2025

Oprócz ciała starszej kobiety w mieszkaniu na Kabatach, w miniony weekend znaleziono martwą 80-latkę w mieszkaniu na Ochocie przy ul. Trojdena. Służby ustalają również szczegóły tego zdarzenia. Według nieoficjalnych informacji pozyskanych przez reporterów Polskiego Radia RDC, ktoś włamał się do mieszkania 80-latki.

