Śledztwa ws. śmierci seniorek w dwóch stołecznych dzielnicach Miłosz Kuter 25.02.2025 15:44 Tajemnicza śmierć seniorki w Warszawie. Kobieta w wieku ok. 80 lat została znaleziona martwa we własnym mieszkaniu na Ochocie w miniony weekend. Dziś z kolei miało zostać odnalezione ciało innej seniorki – tym razem w lokalu na ursynowskich Kabatach.

Działania policji (autor: Zdjęcie ilustracyjne/KWP w Olsztynie)

Kobieta w wieku ok. 80 lat została znaleziona martwa we własnym mieszkaniu. Do tego zdarzenia doszło w miniony weekend na Ochocie przy ul. Trojdena.

– W mieszkaniu na warszawskiej Ochocie policjanci ujawnili zwłoki starszej kobiety. Zgłaszającą była synowa denatki. Pod wskazany adres wysłano natychmiast grupę dochodzeniowo-śledczą. Policjanci z udziałem prokuratora oraz biegłego z zakresu medycyny sądowej wykonali na miejscu wszystkie niezbędne czynności procesowe. Śledztwo jest w toku – informuje Olga Pinkiewicz Komendy Stołecznej Policji.

Dziś zaś miało zostać odnalezione ciało innej starszej kobiety. Służby zakończył oględziny w mieszkaniu na Kabatach. W ciągu 48 godzin mają zostać podane kolejne informacje.

Na razie ani policja, ani prokuratura nie chcą udzielać szczegółowych informacji w tej sprawie.

