Uderzył byłą partnerkę młotkiem w głowę. Dziś możliwe zarzuty dla 37-latka z Pragi Północ Cyryl Skiba 23.02.2024 10:03 Mężczyzna, który miał uderzyć swoją byłą partnerkę młotkiem w głowę, zostanie dziś przesłuchany i prawdopodobnie usłyszy zarzuty. Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem na warszawskiej Pradze Północ. Sprawca został zatrzymany po obławie.

Dzisiaj przesłuchanie i prawdopodobnie zarzuty. Chodzi o zdarzenie, do którego doszło w czwartek wieczorem przy ulicy 11 listopada w rejonie Konopackiej na Pradze-Północ. Mężczyzna miał uderzyć kobietę młotkiem w głowę, został zatrzymany po obławie.

- Przed godziną 19 dotarła do nas informacja o poszkodowanej kobiecie. Z pierwszych ustaleń policjantów wynikało, że kobieta została zaatakowana przez byłego partnera i najprawdopodobniej uderzona została młotkiem w głowę. Kobieta trafiła do szpitala. W niedługim czasie policjnaci zatrzymali 37-latka, byłego partnera kobiety - relacjonuje Paulina Onyszko z dzielnicowej policji.





Mężczyzna przebywa w policyjnej celi. Policja będzie dzisiaj także przesłuchiwać świadków oraz poszkodowaną kobietę, jeśli pozwoli na to jej stan zdrowia.

