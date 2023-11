Interweniowali tam już ponad 600 razy od początku roku. Skąd tyle przestępstw na Brzeskiej? Przemysław Paczkowski 23.11.2023 17:55 Prawie 630 interwencji policji na jednej ulicy od początku roku. Znaczna większość, bo ponad 400, dotyczyła przestępczości narkotykowej. Tak jest na Brzeskiej na warszawskiej Pradze Północ.

W Radiu dla Ciebie wracamy z problemem ulicy Brzeskiej na Pradze Północ. Od początku roku było tam 629 interwencji policji. Ponad 400 z nich dotyczyło przestępczości narkotykowej.

- Policjanci interweniowali też w wielu innych przypadkach - tłumaczy rzecznik policji na Pradze Północ Paulina Onyszko. - Podstawą do interwencji policji było również zakłócanie ładu i porządku publicznego, niszczenia cudzych rzeczy, spożywanie alkoholu, bójki, pobicia i kradzieże - wymienia.





Zdaniem władz Pragi Północ, przyczyną przestępczości narkotykowej na ulicy Brzeskiej, było zbyt wczesne wysiedlenie mieszkańców z kamienic. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski tłumaczy, że było to jednak konieczne ze względu na zły stan techniczny budynków, a ich rewitalizacja przebiega w miarę możliwości finansowych miasta.

- Rewitalizacja wszystkich budynków to są koszty idące w setki, o ile nie w miliony, nie w miliardy złotych. W związku z tym robimy to w sposób systematyczny, krok po kroku. To niestety trwa i wymaga wielkich pieniędzy - mówi.





W ostatnich latach stolica sfinansowała ponad 500 służb ponadnormatywnych policji na ulicy Brzeskiej.

