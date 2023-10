Przedłużono areszt dla byłego burmistrza Pragi-Południe. Adam C. podejrzany o korupcję

Do 7 stycznia 2024 roku sąd przedłużył areszt dla podejrzanego o korupcję byłego wiceburmistrza Pragi-Południe Adama C. — poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Katarzyna Skrzeczkowska. W lipcu 2023 r. funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA zatrzymali Adama C. oraz Jacka G. naczelnika wydziału architektury i budownictwa w urzędzie dzielnicy Praga-Południe. Chodzi o śledztwo dotyczące przestępstw korupcyjnych.