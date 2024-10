Złota polska jesień na Mazowszu. Jaka pogoda w ten weekend? [ZDJĘCIA] RDC 19.10.2024 09:23 Piękna, złota jesień w ten weekend na Mazowszu. W regionie będzie królować słońce, będzie też stosunkowo ciepło choć wietrznie. Temperatura dojść może do 15 stopni. W naszej galerii możecie obejrzeć zdjęcia tego, co za oknami. Warto wybrać się na spacer.

Jesień w Warszawie (autor: RDC) Przejdź do galerii

Ciepły i słoneczny weekend na Mazowszu. W sobotę i niedzielę możemy liczyć na bezchmurne niebo i wysokie temperatury w naszym regionie.

- Temperatura wyniesie od 11 do 14 stopni. Wiatr umiarkowany i porywisty z południowego wschodu. Niewielkie zachmurzenie, ale będzie bardzo słonecznie – mówi Kamil Walczak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W sobotę niebo będzie głównie bezchmurne, lub z zachmurzeniem małym, tylko miejscami na zachodzie wystąpi okresowo zachmurzenie umiarkowane.

Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni C do około 14 st. Niedziela będzie słoneczna, z małym lokalnym zachmurzeniem. Temperatura maksymalna w niedzielę wyniesie od 13 stopni do 19 stopni, na krańcach zachodnich.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hPa. Przewiduje się stan stały ciśnienia.

– Polska wciąż pozostaje w zasięgu wyżu znad wschodniej Europy. Konsekwencją wyżu jest napływ do kraju coraz cieplejszego powietrza pochodzenia polarnego morskiego, na krańcach zachodnich z domieszką powietrza zwrotnikowego. Ta sytuacja będzie się utrzymywać i wypływać na pogodę do przyszłego tygodnia – wyjaśnia Michał Kowalczuk, synoptyk z IMGW.

Źródło: RDC Autor: RDC /AK