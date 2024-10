Zmiany w miejskich dotacjach na eko-inwestycje. Chodzi m.in. o likwidację kopciuchów RDC 18.10.2024 07:59 Od 1 stycznia 2025 r. zmienią się zasady udzielania miejskich dotacji na likwidację kopciuchów i montaż instalacji OZE. Decyzję w tej sprawie podjęli na czwartkowej sesji radni m.st. Warszawy. Zdecydowali również o zmianach w dofinansowaniu na rozbetonowanie powierzchni.

Kopciuchy (autor: UM Warszawa)

Największe zmiany dotyczą dofinansowania na likwidację nieefektywnych źródeł ciepła. W ciągu ostatnich kilku lat w stolicy zlikwidowano ponad 80 proc. kopciuchów. Warszawa wspiera w tym mieszkańców od 2017 r. W tym czasie z budżetu miasta wydano na ten cel blisko 90 mln zł. Jednak od 2022 r. wpływa coraz mniej wniosków o dotację.

Dotacje na usuwanie kopciuchów – najistotniejsze zmiany

Uchwała wprowadza ostateczny termin udzielania dotacji na likwidację kopciuchów. Wnioski na wymianę kotłów bezklasowych będą przyjmowane tylko do końca tego roku, a dotacje zostaną wypłacone do końca 2025 r. Mieszkańcy, którzy będą chcieli wymienić kopciucha po tej dacie, mogą liczyć na wsparcie doradców technicznych. Eksperci miasta pomogą im wypełnić i złożyć wnioski do programów Czyste Powietrze i Stop Smog, które łączą dotację na wymianę źródeł ciepła z dofinansowaniem na termomodernizację.

Wnioski o wsparcie na demontaż pieców spełniających wymagania klas 3 i 4 będą zbierane do 31 marca 2027 r. Tutaj ostatnie dotacje zostaną wypłacone do końca 2027 r.

Warszawa będzie odchodzić również od dofinansowania montażu kotłów gazowych. Wnioski będą przyjmowane tylko do końca tego roku, a mieszkańcy będą mieli czas na realizację inwestycji i uzyskanie miejskiej dotacji do końca 2025 r. Jednocześnie miasto zacznie dotować inwestycje polegające na likwidacji nieefektywnych i drogich w utrzymaniu kotłów na gaz. Chodzi o urządzenia, które są eksploatowane przez co najmniej 10 lat lub mają otwartą komorę spalania. Zmiany te są odpowiedzią na uwagi zgłaszane przez warszawiaków. Według szacunków obecnie w stolicy jest około 78 tys. lokalizacji ze źródłem ogrzewania na paliwo gazowe.

Zgodnie z uchwałą, zmieni się też termin składania wniosków oraz wysokość wsparcia na likwidacje kopciucha. Od nowego roku dokumenty będą przyjmowane od września do marca, a samo dofinansowanie będzie ustalone na stałym poziomie kwotowym i wyniesie od 10 do 40 tys. zł.

Dotacje na montaż OZE – co się zmieni?

Zmiany wprowadzone będą również przy dotacjach na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Nabór wniosków zostanie wydłużony do marca. Z miejskiego wsparcia na OZE wyłączone zostaną pompy ciepła powietrze-powietrze. Mieszkańcy – poza kolektorami słonecznymi, fotowoltaiką i turbinami wiatrowymi – będą mogli montować wyłącznie gruntowe pompy ciepła oraz pompy ciepła powietrze-woda. W przypadku tych dwóch urządzeń wprowadzono też wymóg, by były one zarejestrowane na „Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów” (ZUM).

Nowością będzie natomiast udzielanie dotacji na magazyny energii do instalacji fotowoltaicznych albo turbin wiatrowych.

Dotacje na rozbetonowanie

Zmieniona uchwała wprowadza również odrębną kategorię dla dotacji na rozbetonowanie i zazielenianie powierzchni. Wysokość miejskiego dofinansowania wyniesie 70 proc. kosztów inwestycji, ale nie więcej niż 150 tys. zł. Miejskie wsparcie obejmie inwestycje, które zakładają likwidację nawierzchni nieprzepuszczalnych dla wody. Minimalna wielkość pojedynczego fragmentu poddawanego zmianom ma wynosić 5 mkw., a ich suma ma być większa lub równa 200 mkw.

Wniosek o dotację na rozbetonowanie będzie można złożyć już w momencie wejścia w życie zmienionej uchwały, czyli w połowie listopada.

