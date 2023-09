„Perfekcyjna robota”. Pierwsi zwiedzający w Muzeum Historii Polski Przemysław Paczkowski 29.09.2023 17:45 Pierwsi zwiedzający odwiedzili w piątek Muzeum Historii Polski. Placówka została uroczyście otwarta w czwartek 28 września. Do dyspozycji gości jest licząca 1400 m2 wystawa czasowa pod tytułem „Wielkie i małe historie. Tworzenie kolekcji Muzeum Historii Polski”.

Na wystawie czasowej „Wielkie i małe historie. Tworzenie kolekcji Muzeum Historii Polski” Muzeum Historii Polski opowiada o darach i darczyńcach, o znaleziskach archeologicznych i o odzyskiwaniu zagrabionych zabytków. „Ekspozycję tworzy kilkaset z blisko sześćdziesięciu tysięcy obiektów, które posiadamy w zbiorach. Stanowią one panoramę polskich dziejów, rysując rozmaite konteksty – polityczne, cywilizacyjne i kulturalne. Znajdziemy wśród nich dzieła sztuki i rzemiosła, zabytki o kluczowym znaczeniu dla historii Polski i Polaków, ale także pozornie zwyczajne przedmioty, które często były świadkami poruszających losów ich właścicieli. To opowieści odwołujące się nie tylko do naszej wiedzy, ale też do pamięci i emocji”— napisano w informacji prasowej MHP. Zwiedzający mogą również wjechać na taras widokowy i podziwiać panoramę Warszawy.

O pierwsze wrażenia zapytał zwiedzających nasz reporter Przemysław Paczkowski.



Przez cały weekend wstęp na wystawę czasową jest bezpłatny. Na weekend zaplanowano szereg atrakcji. Zapoznać z nimi można się poprzez stronę Muzeum Historii Polski.

Źródło: RDC Autor: Przemysław Paczkowski/PL