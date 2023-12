Nie będzie wieżowca obok zabytkowego cmentarza? Radni zablokowali inwestycję Przemysław Paczkowski 06.12.2023 09:26 Radni z Warszawy zablokowali sporną inwestycję – chodzi o budowę apartamentowca na działce przy ul. Żwirki i Wigury, której sprzeciwiali się mieszkańcy. W sprawie interweniowała również prokuratura, która potwierdziła, że decyzja o warunkach zabudowy została wydana z naruszeniem przepisów prawa.

Rada Warszawy (autor: RDC)

Zakończyła się kontrola w urzędzie dzielnicy Mokotów w sprawie wydania warunków zabudowy dla działki przy Żwirki i Wigury. Miał tam powstać apartamentowiec, jednak po protestach mieszkańców warszawscy radni uchwalając plan miejscowy, zablokowali inwestycję.

W sprawie zainterweniowała również prokuratura. Wniosek w tej sprawie złożyło stowarzyszenie Miasto Jest Nasze.

Kontrowersje wzbudzało wydanie decyzji osobiście przez zastępcę burmistrza dzielnicy Jana Ozimka oraz lokalizacja w sąsiedztwie Cmentarza Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich przy Żwirki i Wigury.

– Okazało się, że WZ (decyzja o warunkach zabudowy – przyp. red.) została wydana z naruszeniem przepisów prawa. Zostało to również potwierdzone ostatnia decyzją prokuratury, która skierowała sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Zarówno ja, jak i mieszkańcy mamy nadzieję, że zostanie to unieważnione – mówi radny Ochoty Daniel Zalewski.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze może stwierdzić nieważność wydanych warunków zabudowy, co zablokuje możliwość otrzymania odszkodowania przez inwestora.

Jak przekazał nam stołeczny ratusz, trwa właśnie opracowanie wystąpień pokontrolnych oraz zaleceń.

