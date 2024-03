Inwestor zapłaci za wycięcie 50-letniego dębu. „Ktoś może mieć postawione zarzuty” Przemysław Paczkowski 18.03.2024 12:34 Będą kary finansowe, może też być zawiadomienie do prokuratury – chodzi o wycięcie bez pozwolenia 50-letniego dębu na warszawskiej Ochocie. Jak się okazało, jest za to odpowiedzialny wykonawca powstającego u zbiegu Góreckiej i Banacha bloku. – Ktoś może mieć postawione zarzuty – mówi burmistrz Ochoty.

Wycięto 50-letni dąb na Ochocie (autor: Dorota Patrycja Stegienka/FB)

Dzielnica Ochota nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury ws. wyciętego dębu na terenie miejskiej inwestycji.

U zbiegu ulic Grójeckiej i Banacha, gdzie powstaje nowy blok, bez pozwolenia usunięte zostało kilkudziesięcioletnie drzewo.

Urząd dzielnicy prowadzi postępowanie administracyjne w tej sprawie. W związku z tym przesłuchany został inwestor.

– Wykonawca, któremu został powierzony teren, przyznał się do wycięcia drzewa. Uważali, że zagraża. Na pewno będziemy nakładać karę finansową. Zastanawiamy się też, co dalej. To może mieć konsekwencje prawne, łącznie z zawiadomieniem do prokuratury i ktoś może mieć postawione zarzuty – mówi burmistrz Ochoty Dorota Stegienka.

Bezprawnie wycięty dąb

Odpowiedzialna za inwestycje jest miejska spółka TBS Warszawa Południe. Wykonawca zwrócił się do urzędu o pozwolenie, argumentując, że drzewo jest chore.

– Moi pracownicy poszli na miejsce, obejrzeli to drzewo i stwierdzili, że ono nie jest chore i nadaje się do przesadzenia. Wynajęliśmy firmę, dendrologa, który miał iść ocenić drzewo. Rano byli pracownicy, drzewo było. Około południa poszedł dendrolog, a drzewo zostało ścięte – mówiła Stegienka.

Jak wstępnie oszacował urząd, za wycięcie drzewa może zostać nałożona kara 35 tysięcy złotych.

