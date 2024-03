Alejki rozjechane przez samochody. Park Wielkopolski na Ochocie w fatalnym stanie Przemysław Paczkowski 04.03.2024 06:21 Mieli pielęgnować zieleń, a zostawili rozjechane alejki – Park Wielkopolski na warszawskiej Ochocie jest rozjeżdżany przez samochody. Mieszkańcy skarżą się, że trudno chodzić po koleinach, a jest to też niebezpieczne dla spacerowiczów. Tymczasem dzielnica rozkłada ręce, dodając, że remont jest w planach.

6 Park Wielkopolski na Ochocie (autor: RDC)

Park Wielkopolski na Ochocie został zdewastowany przez samochody rozjeżdżające znajdujące się tam leśne alejki.

Mieszkańcy skarżą się, że po tak rozjechanym parku nie można już spacerować.

Burmistrz Ochoty tłumaczy, że wykonawca podcinający gałęzie drzew miał zgodę na wjazd na ten teren.

– Samochody, które pielęgnują ten wiekowy drzewostan, niestety muszą tam wjechać. Każde inne auta mają zalecenie, aby nie wjeżdżać. Na samochody, które nie mogą wjeżdżać, nie mamy wpływu, ale ustawiliśmy ogromne kamienie – mówi Dorota Stegienka.

Dzielnica zapewnia, że w planach jest wyremontowanie alejek Parku Wielkopolskiego.

Rozjechany zabytek

Park Wielkopolski jest położony między ulicami Filtrową, Górnickiego, Dantyszka, Krzyckiego, Reja, Wawelską i Łęczycką. Sąsiaduje z Filtrami, Trasą Łazienkowską, Ministerstwem Środowiska, budynkami szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego i bursy.

Znajduje się na terenie wpisanym do rejestru zabytków jako Kolonia Lubeckiego – układ urbanistyczny i zespół budowlany z zielenią.

Zieleniec Wielkopolski, bo tak brzmiała pierwotnie jego nazwa, założony został pod koniec lat 30. w modnym wówczas stylu modernistycznym. Autorem założenia opartego na charakterystycznym dwuczęściowym planie był planista ogrodów Zygmunt Hellwig. Główna aleja parkowa, prostopadła do ulic Wawelskiej i Filtrowej, po przecięciu z Aleją Piłsudskiego, miała docierać aż do ulicy Wołoskiej. Założenie to miało otrzymać nazwę Alei Wielkopolskiej.

Do zasadniczych zmian w składzie gatunkowym i kompozycji doszło pod koniec lat 40. podczas powojennych prac porządkowych. Pod koniec lat 70. przebudowano drzewostan alei głównej – rosnące tu topole Simona zastąpiono dębami czerwonymi. Budowa kładki nad ulicą Wawelską, miejsc parkingowych na obrzeżach parku (przy ul. Górnickiego i ul. Reja) oraz tzw. skrótów, przyczyniły się do uszczuplenia jego powierzchni.

Roślinność reprezentowana jest przez wyżej wspomniane dęby czerwone, jesiony, sosny wejmutki, świerki, lipy, topole Simona. W części północnej parku rosną dwa jesiony uznane za pomniki przyrody.

Źródło: RDC Autor: Przemysław Paczkowski/PA