Miał nóż wbity w klatkę piersiową. Starszy mężczyzna zmarł w szpitalu [AKTUALIZACJA] RDC 11.04.2024 17:19 Przy ulicy Pawińskiego na Ochocie w aucie znaleziono starszego mężczyznę z nożem wbitym w klatkę piersiową — podały media. St. post. Rafał Wieczorek potwierdził, że doszło do zdarzenia. Jak się dowiedzieliśmy, mężczyzna zmarł w szpitalu.

Mężczyzna z nożem wbitym w klatkę piersiową trafił do szpitala (autor: KSP)

Na warszawskiej Ochocie znaleziono znaleziono starszego mężczyznę z nożem wbitym w klatkę piersiową.

— Policjanci, którzy przyjechali pierwsi na miejsce zdarzenia rozpoczęli udzielanie pomocy medycznej poszkodowanemu mężczyźnie, do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Na miejscu trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności tego zdarzenia — powiedział st. post. Rafał Wieczorek z komendy na Ochocie.

Jak się dowiedzieliśmy, mężczyzna zmarł w szpitalu.

— Mężczyzna został przewieziony do szpitala, niestety otrzymaliśmy informację, że jego życia nie udało się uratować. Wszelkie okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniane pod nadzorem prokuratury — przekazała podkom. Barbara Szczerba.

Media społecznościowe podały, że mężczyzna był z rodziną pod blokiem. Jedna z osób poszła do mieszkania zanieść rzeczy, a mężczyzna został w aucie, wtedy doszło do tragedii. W stanie krytycznym pacjent trafił do szpitala.

