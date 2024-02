Mieszkańcy Muranowa apelują o przejścia dla pieszych. „Ludzie przestali chodzić na drugą stronę” Miłosz Kuter 19.02.2024 16:11 Mieszkańcy Muranowa chcą dodatkowych przejść dla pieszych w al. Jana Pawła II w Warszawie. Społecznicy wystosowali pismo w tej sprawie do stołecznego ratusza. Pasy miałyby pojawić się na wysokości ulicy Miłej i Dzielnej.

Mieszkańcy Muranowa apelują o przejścia dla pieszych. „Ludzie przestali chodzić na drugą stronę” (autor: RDC)

Potrzebne dodatkowe przejścia dla pieszych w al. Jana Pawła II w Warszawie - uważają mieszkańcy Muranowa. W tej sprawie zwrócili się do stołecznego ratusza.

- To na nowo może połączyć dwie strony dzielnicy - mówi Marek Ślusarz ze stowarzyszenia „Jeden Muranów”. - Po to, żeby połączyć po pierwsze dwie części Muranowa, żebyśmy mogli swobodnie przemieszczać się, żeby lokale sklepowe, które są też po drugiej stronie, wreszcie zaczęły funkcjonować i miały ku temu powód. Zbudowanie przejścia spowodowało coś takiego, że ludzie przez lata właściwie przestali chodzić na drugą stronę - wyjaśnia.

Pasy miałyby pojawić się na wysokości ulicy Miłej i Dzielnej.

- Mieszkańcy dzielnicy na pewno to docenią - dodaje Ślusarz. - Odległość między tymi dwoma przejściami, przynajmniej na tym odcinku Jana Pawła do ronda Radosława jak dzisiaj, to jest 440 metrów. To jest duży kawałek, żeby ktoś, jeśli mieszka przy Miłej, musi iść naokoło. To tak, jakby ktoś fosę wykopał - tłumaczy.



Pismo trafiło na biurko tramwajów Warszawskich. Przypomnijmy, że w planach jest przebudowa torowiska w ciągu al. Jana Pawła II.

