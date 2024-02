Wieżowiec może powstać przy Boguckiego. MJN: trzeba będzie wyburzyć garaże Adrian Pieczka 18.02.2024 16:49 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Żoliborz II planuje dogęścić osiedle przy Boguckiego. Analizują powstanie 55 metrowego bloku na 16 pięter - alarmują aktywiści z Miasto jest Nasze. Tymczasem na osiedlu miejsca na taki budynek nie ma - trzeba byłoby wyburzyć garaże.

Blok na 16 pięter może powstać na osiedlu przy Boguckiego. MJN: trzeba będzie wyburzyć garaże (autor: UM Warszawa)

Kolejny blok może powstać na osiedlu przy Boguckiego na warszawskim Żoliborzu. Taką inwestycję analizuje Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Żoliborz II. Blok miałby mieć 55 metrów i 16 pięter - alarmują aktywiści z Miasto jest Nasze.

- W tym miejscu nie ma miejsca na dodatkowy blok, musiałyby zostać wyburzone znajdujące się tam garaże - mówi aktywista Mateusz Mikuczyński. - Sęk w tym, że między innymi mieszkańcy, którzy mają np. wykupione te garaże bądź użytkują te garaże, nie zostali poinformowani w ogóle o tej sytuacji. Ponadto sytuacja wygląda następująco, że Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa na takim walnym zgromadzeniu nie poinformowała mieszkańców o planowanej inwestycji - tłumaczy.



- Jak tylko będziemy przystępować do realizacji tej inwestycji to na pewno zaczniemy od informowania mieszkańców - przekonuje prezes WSM Barbara Różewska. - Z racji, że mamy to wpisane do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, nie możemy udawać, że nie będziemy się tym terenem interesować pod względem inwestycyjnym. Będziemy się interesować, ale w porozumieniu z mieszkańcami, członkami spółdzielni i będą o tym wiedziały wszystkie organy. Nie mamy jeszcze projektu, nie mamy partnera, nic jeszcze nie mamy, ale planujemy mieć. Nie wiem czy za rok, czy za dwa - wyjaśnia.





- Właściciele garaży na pewno będą mieli wybór - zapewnia Różewska. - Nim będziemy przystępować do jakiegokolwiek partnerstwa z naszymi członkami spółdzielni, to najpierw wycenimy ich prawa i będziemy rozmawiać, czy chcą mieć pieniądze, czy chcą mieć odtworzoną powierzchnię, żeby wiedzieć, co planować - dodaje.





Mieszkańcy, którzy chcą dowiedzieć się więcej w temacie planów inwestycyjnych, mogą przyjść na zebranie informacyjne WSM Żoliborz w kwietniu.

