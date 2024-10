Opóźnione loty z Modlina przez mgłę. Co z Lotniskiem Chopina? [SPRAWDŹ] RDC 25.10.2024 09:06 Opóźnione loty z lotniska w Modlinie – powodem gęsta mgła, która utrudnia podróże. O czasie nie wyleciały samoloty do Walencji (5:45), Oslo (5:50), Salonik (5:55), Paryża (6:00), Korfu (6:10) i Rzymu (9:00). Z kolei na Lotnisku Chopina loty odbywają się bez opóźnień.

Opóźnienie na lotnisku Modlin (autor: RDC)

Loty z lotniska w podwarszawskim Modlinie są opóźnione z powodu gęstej mgły.

O czasie nie wyleciały samoloty do Walencji (5:45), Oslo (5:50), Salonik (5:55), Paryża (6:00), Korfu (6:10) i Rzymu (9:00).

Opóźnienie mogą potrwać do ok. 11:00. Jednocześnie zapewniono, że loty nie są odwoływane. Lotnisko i przewoźnik czekają, aby mgła ustała. Wskazano, że tam prognozy zapowiadają występowanie mgły do ok. godziny 10, dlatego lotnisko przewiduje, że sytuacja wróci do normy godzinę później.

Jak na Chopina?

Lot z Rzymu, który miał wylądować o 8:35, został przekierowany na Lotnisko Chopina. Tam zaś ruch odbywa się bez problemów.

Lotnisko Chopina jest wyposażone w system ILS (radiowy system nawigacyjny, wspomagający lądowanie samolotu przy ograniczonej widzialności np. z powodu mglistej pogody – przyp. red.).

Rzeczniczka Chopina Anna Dermont dodała, że na lotnisku w Modlinie sytuacja z powodu gęstniejącej mgły jest trudniejsza i są przekierowania samolotów na lotnisko Chopina.

– W nocy przekierowań było 6, dziś do tej pory odnotowaliśmy jedno. Lotnisko Chopina jest w pełni przygotowane do przyjmowania dodatkowych lotów w przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych – podkreśliła Dermont.

Poinformowała również, że z prognoz pogody, jakimi dysponuje lotnisko wynika, że mgła powinna zacząć ustępować w piątek po godz. 11:30.

