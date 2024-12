Pomóż samotnym seniorom w potrzebie i odbierz choinkę na święta RDC 10.12.2024 16:49 W dniach 14–15 grudnia 2024 roku mieszkańcy Warszawy będą mieli wyjątkową okazję wziąć udział w świątecznej akcji charytatywnej pod hasłem „Łączy nas choinka”. W trzech lokalizacjach wydanych zostanie aż 10 000 żywych choinek, które trafią do domów warszawiaków. Zebrane środki zostaną przeznaczone na pomoc osobom starszym.

Choinka (autor: ZDM Warszawa)

Mieszkańcy Warszawy w 14 i 15 grudnia będą mogli otrzymać choinkę i wesprzeć potrzebujących seniorów.

Akcja PCK i partnerów pn. „Łączy nas choinka” ma nie tylko przynieść mieszkańcom Warszawy radość, ale także wesprzeć potrzebujących – darowizny przekazywane podczas odbioru choinek zasilą działania Polskiego Czerwonego Krzyża, dedykowane samotnym seniorom, dla których święta są szczególnie trudnym czasem.

Przy każdym punkcie wydawania choinek ustawione będą oznakowane skarbony, do których uczestnicy wrzucają darowizny. Po dokonaniu wpłaty, o której wysokości każdy zadecyduje indywidualnie, możliwy będzie odbiór choinki.

Zebrane środki w całości zostaną przeznaczone na pomoc samotnym seniorom, obejmującą m.in.:

zajęcia aktywizujące,

wsparcie psychologiczne,

działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu osób starszych.

Gdzie i kiedy będzie można odebrać choinkę?

Akcja „Łączy nas choinka” odbędzie się w dniach 14–15 grudnia 2024 roku, w godzinach 10:00–18:00 (lub do wyczerpania zapasów) w trzech lokalizacjach:

siedziba Programu Trzeciego Polskiego Radia i Polskiego Radia RDC (ul. Myśliwiecka 3/5/7) – dostępnych będzie 2000 choinek,

PGE Narodowy (brama 8) – dostępnych będzie 6000 choinek,

Mazowiecki Urząd Wojewódzki (parking, pl. Bankowy) – dostępnych będzie 1000 choinek.

Dodatkowo 1000 choinek zostanie wydanych w ramach akcji świątecznej w Lublinie.

„Każda wrzucona do skarbony złotówka to nie tylko gest wsparcia, ale także realna zmiana w życiu samotnych seniorów, dla których święta często są trudnym okresem. Dzięki tej akcji tworzymy wspólnotę dobra, która łączy pokolenia” – podkreślają organizatorzy.

Akcja została zorganizowana przy wsparciu:

Programu Trzeciego Polskiego Radia,

Radia Dla Ciebie,

Urzędu m.st. Warszawy,

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

PGE Narodowego.

Drzewka zostały przekazane Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi przez firmę IKEA.

- Choinka, którą uczestnicy zabiorą do swoich domów, nie tylko wniesie magię świąt, ale także stanie się symbolem dobra, jakie razem możemy uczynić. Każda przekazana darowizna to nie tylko gest pomocy, ale również dowód na to, że w trudnych czasach potrafimy się zjednoczyć, aby wspierać tych, którzy tego potrzebują. Łączy nas choinka – łączy nas chęć niesienia pomocy i budowania prawdziwego ducha świąt – mówi Michał Mikołajczyk, członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Choinka to symbol Świąt Bożego Narodzenia, który kojarzy się z ciepłem, wspólnotą i bliskością. Nazwa akcji „Łączy nas choinka” podkreśla ideę budowania więzi – zarówno tych rodzinnych, jak i społecznych. Poprzez wspólne działanie na rzecz potrzebujących, akcja jednoczy mieszkańców Warszawy w szczytnym celu.

Czytaj też: Czy dron pod choinkę to dobry pomysł na prezent dla dziecka? Ekspert podpowiada