Czy dron pod choinkę to dobry pomysł na prezent dla dziecka? Ekspert podpowiada Miłosz Kuter 08.12.2024 14:19 Czy dron pod choinkę to dobry pomysł na prezent dla dziecka? O zagrożeniach płynących z tych bezzałogowych statków powietrznych rozmawialiśmy w magazynie „Technologicznie mówiąc. Osoby, które wlatują dronami w obszary zabronione, dzielą się na dwie grupy – mówił w Polskim Radiu RDC Maciej Włodarczyk z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Maciej Włodarczyk (autor: RDC)

Choć pilotowanie drona to wielka frajda, to trzeba to robić odpowiedzialnie. Urządzenia te mogą bowiem stwarzać zagrożenie w ruchu powietrznym, na przykład przy lotnisku.

Maciej Włodarczyk z Polskiej Agencji zauważył w rozmowie z Piotrem Pileckim, że osoby, które wlatują dronami w obszary zabronione, można podzielić na dwie grupy.

– Ludzie kompletnie nieświadomi, że latają tak blisko ścieżki podejścia. Ludzie, którzy chcą zobaczyć, sfilmować samolot czy lotnisko z powietrza, albo grupa ludzi, która celowo chce wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu lotniczego – powiedział.

Jak podaje Urząd Lotnictwa Cywilnego, dronem o masie poniżej 600 g można latać w odległości kilometra od granicy lotniska i do wysokości nie większej niż 30 m, z kolei dronem o masie powyżej 600 g do 6 km od granicy lotniska i do wysokości nie większej niż 100 m.

