Warszawa w czołówce najbardziej zakorkowanych miast w Polsce. Ratusz ma rozwiązanie Jerzy Chodorek 15.01.2025 06:29 Warszawa znajduje się w czołówce najbardziej zakorkowanych miast Polski. Jak wynika z raportu Tom Tom Traffic Index 2025, stolica jest na piątym miejscu niechlubnego zestawienia. Miasto w odpowiedzi zachęca do korzystania z transportu publicznego. – Tak unikniemy stania w korkach – mówi rzecznik ZDM Jakub Dybalski.

Korki na Pradze Południe (autor: RDC)

Warszawa znajduje się na piątym miejscu najbardziej zakorkowanych miast w Polsce.

Jak zauważył w Polskim Radiu RDC rzecznik Zarządu Dróg Miejskich, aby uniknąć korków, najlepiej wybrać... transport publiczny.

– Sprawny transport publiczny pozwala właśnie na omijanie tego, co powodują kierowcy w swojej masie w konkretnych godzinach, czy to porannego szczytu, czy popołudniowego, to znaczy zablokowanie ulicy – powiedział Jakub Dybalski w audycji „Jest sprawa”.

Podobnego zdania jest warszawska radna Nowej Lewicy Agata Diduszko-Zyglewska.

– Potrzebna jest ta polityka zachęt dla mieszkańców do tego, żeby jednak nie podróżowali prywatnymi samochodami, kiedy to nie jest absolutnie konieczne. I te zachęty oczywiście muszą oznaczać bardzo, bardzo sprawny transport publiczny. Przypominam, że do miasta codziennie wjeżdża milion aut spoza miasta – zauważyła.

Działania stołecznego ratusza skrytykował natomiast Paweł Skwierawski z inicjatywy Stop Korkom. Podkreślił, że transport publiczny nic nie poprawi, potrzeba zaś lepszego projektowania ulic.

– Mieliśmy szerokie ulice, mieliśmy rezerwy, bardzo dużo rezerw mieliśmy, które teraz są zabudowywane systematycznie. Ktoś o tym myślał, ktoś myślał o tym, biorąc pod uwagę postęp techniczny, czyli właśnie popularyzację samochodów. Teraz jest to wszystko zaprzepaszczane, bo gęstość zaludnienia w Warszawie wzrosła, czyli jest po prostu więcej nas na kupie – powiedział.

Najbardziej zakorkowanym mieście w Polsce według raportu Tom Tom Traffic Index 2025 jest Wrocław. Przed Warszawą uplasowały się Kraków, Łódź i Poznań.

Czytaj też: Za daleko do PSZOK-u? W Warszawie mają powstać mobilne punkty na zużytą odzież