Jeden przystanek w 10 minut. Pasażerowie skarżą się na korki na Ochocie Przemysław Paczkowski 09.12.2024 06:19 Pasażerowie skarżą się na tramwajowe zatory na warszawskiej Ochocie. Przez organizację zmiany w ruchu spowodowaną budową linii do dworca zachodniego tramwaje tkwią w coraz dłuższych korkach. Jak jednak zapewniły nas Tramwaje Warszawskie, urzędnicy pracują nad poprawieniem ruchu w tym rejonie miasta.

Korki na Ochocie (autor: Tramwaje Warszawskie/FB)

Zmieniono korki samochodowe na tramwajowe – tak zatory spowodowane budową linii tramwajowej do dworca zachodniego komentuje radna Ochoty Urszula Kałłaur. Również pasażerowie skarżą się na forach internetowych na korki, w których stoją tramwaje przejeżdżające przez Ochotę.

– To drastycznie pogorszyło jakość podróży tramwajem na Ochocie. Ostatnio próbowałam dojechać do ratusza i 10 minut zajęło mi przejechanie zaledwie 500 metrów, czyli jednego przystanku, z Placu Narutowicza na przystanek Ochota-Ratusz. Widziałam w sieci komentarze osób, które mówiły, że przez te korki potrafiły jechać do centrum nawet pół godziny dłużej niż wcześniej – mówi radna.

Zapytaliśmy o problem Tramwaje Warszawskie. Jak odpowiada nam rzecznik spółki Witold Urbanowicz, sygnalizacja świetlna została zmieniona w związku ze zwiększonym ruchem samochodów, ale zapewnia, że urzędnicy pracują nad poprawieniem ruchu.

– Cały czas monitorujemy sytuację i już widzimy, że pierwsze wprowadzone zmiany nie były optymalne dla płynności ruchu tramwajów. Dlatego będziemy wdrażać korekty do projektów czasowej organizacji ruchu, tak by starać się pogodzić potrzeby wszystkich uczestników ruchu – zapewnia Urbanowicz.

Przez plac Zawiszy prowadzą objazdy związane z budową tramwaju do dworca zachodniego i czasowym zwężeniem ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Trasa wzdłuż ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. będzie miała ponad półtora kilometra długości. Jedna trzecia znajdzie się w tunelu – to pierwsza podziemna trasa tramwajowa w stolicy. Aż 900 metrów torów będzie „zielonych”. Pokryte zostaną rozchodnikiem. Czas przejazdu z Grójeckiej do dworca zachodniego wyniesie 5 minut, a z Metra Politechnika – kwadrans.

Według szacunków rocznie z nowej trasy będzie korzystało ponad milion pasażerów. Po wybudowaniu wszystkich odcinków tramwaju do Wilanowa wygodne połączenie z drugim co do wielkości dworcem w Warszawie zyskają również mieszkańcy Woli i Bemowa.

Umowa na budowę została podpisana w lutym 2024 roku. Inwestycja będzie gotowa w 2026 roku. Jej wartość wynosi 363 mln zł brutto.

