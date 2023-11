Prokuratura zbada zrzut wody do Kanału Zagoździańskiego w Wawrze [ZOBACZ]

Będzie zawiadomienie do prokuratury w sprawie zrzutu wody do Kanału Zagoździańskiego w Wawrze – tak zapowiada urząd dzielnicy. To reakcja na apele mieszkańców o pomoc w sprawie podnoszącego się poziomu wody w pobliskim kanałku. – Policja na 112 mówi, żeby nie dzwonić. Jak już przyjadą w końcu, to mówią, że to nie jest ich sprawa – powiedział nam jeden z mieszkańców.