„Nikt o nas nie dba”. Ponad 20 tys. rodzin w stolicy nie ma kanalizacji Jerzy Chodorek 21.11.2023 08:13 Ponad 20 tysięcy rodzin w Warszawie nie ma dostępu do kanalizacji. Problem jest duży zwłaszcza w takich dzielnicach jak Ursynów, Białołęka czy Wawer. – Ludzie już nie wierzą, że mogą nie mieć szamba – powiedział w audycji „Jest sprawa” radny Ursynowa Paweł Lenarczyk z inicjatywy „TAK dla kanalizacji i wodociągów”.

Co z kanalizacją na Wawrze? (autor: RDC)

W Warszawie nie brakuje miejsc, w których mieszkańcy nie mają dostępu do kanalizacji. W całym mieście to ponad 20 tysięcy rodzin.

– Pamiętam rozmowy z Wawra, gdzie ludzie już nie wierzą, że mogą nie mieć szamba, ale że woda będzie mogła normalnie lecieć – powiedział w audycji „Jest sprawa” radny Ursynowa Paweł Lenarczyk z inicjatywy „Tak dla kanalizacji i wodociągów”.

Wśród miejsc bez sieci kanalizacyjnej jest m.in. osiedle Villa Ursynów w stolicy. Jej mieszkańcy przyznają, że czują się opuszczeni.

– Jeśli my nie zostaniemy przyłączeniu do tej kanalizacji, a na naszym osiedlu jest 66 rodzin, to później nikt o nas nie zadba i zostaniemy całkowicie wykluczeni – powiedziała w Radiu dla Ciebie mieszkanka osiedla Marta Ossolińska.

Jak zauważył Paweł Lenarczyk, problemem nie są pieniądze, bo te miasto pozyskuje z programów unijnych, ale m.in. własność gruntów.

„W większości to wina złych przepisów prawa lub brak odpowiednich uregulowań, na poziomie krajowym, a nie lokalnym, które mogłyby wspierać szybką budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej” – można przeczytać na stronie takdlakanalizacji.pl.

Brak kanalizacji w Warszawie dotyczy dokładnie 20 338 rodzin, a brak wodociągów dotyka 6 759 rodzin.

