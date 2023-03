Pierwszy w Warszawie ekologiczny blok TBS powstanie w Wawrze Adam Abramiuk 06.03.2023 19:49 Pierwszy w Warszawie ekologiczny blok TBS ma powstać w Wawrze w ciągu najbliższych dwóch lat. Wybrany już został wykonawca inwestycji przy ul. Derkaczy. Chodzi o budowę 66 lokali jedno-, dwu- i trzypokojowych o zróżnicowanej wielkości od 25 do 80 metrów kwadratowych.

Ekologiczny blok TBS w Wawrze (autor: Aldona Machnowska-Góra)

Ekologiczny blok TBS - pierwszy taki w stolicy - ma sprzyjać środowisku.

- Będą tam zastosowane odnawialne źródła energii, ogrzewanie zapewnią pompy ciepła, gruntowe i powierzchniowe. To są rozwiązania, które po raz pierwszy będziemy realizować w budownictwie społecznym. Jeśli zaś chodzi o prąd, to w częściach wspólnych będzie pochodził z instalacji fotowoltaicznych - mówi wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

Dodatkowo na etapie realizacji inwestycji planowane jest zaprojektowanie elementów budynku mających wpływ na jego energochłonność w taki sposób, aby uzyskać jak najniższe zapotrzebowanie na energię.

Mieszkania będą przeznaczone wyłącznie na wynajem dla osób średnio zamożnych, czyli z zarobkami między cztery a osiem tysięcy złotych, zależnie od liczby osób w gospodarstwie domowym.

- Muszą to być osoby, które zarabiają więcej niż te, które kwalifikują się do mieszkań komunalnych, ale też nie tak dużo, byśmy uznali, że to osoby bardzo zamożne. Nie mogą być też właścicielami innej nieruchomości mieszkaniowej - wyjaśnia Machnowska-Góra.

Nowy budynek TBS w Wawrze ma kosztować 28 mln zł.

Mieszkania społeczne na wynajem to uzupełnienie systemu mieszkaniowego dostępnego dla wszystkich. Obok mieszkań własnościowych, które można kupić - dla najlepiej zarabiających i obok mieszkań komunalnych i socjalnych dla najmniej zarabiających, to właśnie wynajem mieszkań z systemu TBS jest ofertą dla tych, których zarobki są średnie.

