Prezydent Warszawy reaguje na zanieczyszczenie Kanału Wawerskiego. Będzie kontrola oczyszczalni Cyraneczka Przemysław Paczkowski 05.09.2024 12:51 Prezydent Warszawy przeprowadzi kontrolę w oczyszczalni ścieków Cyraneczka. Jak już informowaliśmy, dotarliśmy do wyników badań wody w Kanale Wawerskim, które wykazały, że jest mocno zanieczyszczony. Normy azotu ogólnego zostały przekroczone 8-krotnie, a fosforu nawet 5-krotnie. Podniesione jest również zasolenie wody.

Kanał Wawerski zanieczyszczony (autor: RDC)

Prezydent Warszawy zajmie się sprawą zanieczyszczonego Kanału Wawerskiego. Jak informowaliśmy, w przebadanych próbkach pobranych z różnych dni było nawet 8-krotne przekroczenie norm azotu ogólnego i 5-krotne fosforu ogólnego. W związku z tym Rafał Trzaskowski zarządził kontrolę w pobliskiej oczyszczalnie ścieków Cyraneczka.

- My od strony pozwoleń wodno-kanalizacyjnych nie mamy tutaj roli do spełnienia, ale możemy nadzorować tę jednostkę z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej i z tego uprawnienia prezydent korzysta. Taka kontrola w tym miesiącu jeszcze się rozpocznie - powiedziała nam rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth.



Mieszkańcy Wesołej i Wawra oraz WWF Polska alarmowali o zanieczyszczeniu kanału już na początku lipca, a pod koniec sierpnia napisali petycję do Prezydenta Warszawy z prośbą o interwencję.

- Zareagowaliśmy na te wnioski - zaznaczyła Beuth. - Jeszcze w sierpniu nasze Biuro Ochrony Środowiska zwróciło się właśnie do tych właściwych jednostek z prośbą o interwencję, przekazując te petycje mieszkańców. Rzeczywiście WIOŚ podjął działanie, zbadał te próbki z Kanału Wawerskiego. Wyniki wskazują na to, że są tam pewne przekroczenia, ale też nie ma tutaj sytuacji jakiejś bardzo alarmującej - wskazała.



Swoją kontrolę w oczyszczalni mają również przeprowadzić Wody Polskie.

Czytaj też: Woda w Kanale Wawerskim jak nawóz dla roślin. Ekspert: potrzebny stały monitoring