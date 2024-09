Woda w Kanale Wawerskim jak nawóz dla roślin. Ekspert: potrzebny stały monitoring Adrian Pieczka 03.09.2024 19:49 Woda w Kanale Wawerskim pełna chemikaliów jak w nawozie dla roślin - alarmuje członek Państwowej Rady Gospodarki Wodnej profesor Mateusz Grygoruk. Jak informowaliśmy, wyniki badań przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska potwierdzają zanieczyszczenie w zbiorniku. Zdaniem eksperta, potrzebny jest jego stały monitoring.

Kanał Wawerski zanieczyszczony (autor: RDC)

Wyniki badań przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska potwierdzają zanieczyszczenie Kanału Wawerskiego. Jak informowaliśmy w Polskim Radiu RDC, w przebadanych próbkach pobranych z różnych dni było nawet 8-krotne przekroczenie norm azotu ogólnego i 5-krotne fosforu ogólnego.

- Zakładając, że wyniki są z długotrwałego monitoringu, można stwierdzić, że woda jest bardzo zanieczyszczona - mówi nam członek Państwowej Rady Gospodarki Wodnej profesor Mateusz Grygoruk. - Stężenia azotu są zdecydowanie za wysokie, można je nawet porównać do stężeń w nawozie dla roślin, które kupujemy w kwiaciarni czy w innych sklepach ogrodniczych. Inne elementy, które były oceniane, również zasolenie, wskazują na to, że w wodzie znajdują się nadmierne ilości anionów i kationów, które wynikają bezpośrednio z zanieczyszczenia, przy dostawaniu się do kanału wód nie do końca oczyszczonych - tłumaczy.



Według profesora, w tej sytuacji należałoby wprowadzić stały monitoring wody.

- Wiem, że jest to kosztowne, ale to jest bardzo ważny ciek, to jest miejsce, w którym mieszka bardzo wielu ludzi i zła jakość wody w Kanale Wawerskim może być przyczyną daleko idących zmian, o których być może nawet jeszcze nie wiemy, czy nie jesteśmy w sobie w stanie ich do końca nakreślić - wskazuje.



Woda w studniach należących do mieszkańców również może być zanieczyszczona, jednak jak zaznacza ekspert, jest zależne od lokalnej sytuacji hydrogeologicznej.

