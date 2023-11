Tory tramwajowe i brukowana ulica, czyli odkrycia przedwojennej stolicy RDC 30.11.2023 17:15 Tory tramwajowe i brukowana ulica przedwojennej stolicy zostały odkryte podczas prac na ulicy Przyokopowej. To dawna zabudowa miasta znajdująca się niedaleko Muzeum Powstania Warszawskiego. – Trzeba pamiętać, że pierwotnie muzeum to był budynek elektrowni tramwajowej, więc te tory były tutaj doprowadzone jako bocznica tramwajowa – mówi Ryszard Mączewski z Muzeum.

Przedwojenne tory odkryte (autor: Katarzyna Stefanowska/Muzeum Powstania Warszawskiego)

Drogowcy budujący progi zwalniające przy Muzeum Powstania Warszawskiego odkryli tory tramwajowe i bruk pod nimi.

Okazało się, że to relikty bocznicy tramwajowej, która prowadziła od ulicy Towarowej ulicą Grzybowską i Przyokopową na teren Parku Wolności, pierwotnego placu składowania węgla, którym palono w kotłach powstałej w 1908 r. elektrowni tramwajowej.

– Trzeba pamiętać, że pierwotnie muzeum to był budynek elektrowni tramwajowej, więc te tory były tutaj doprowadzone jako bocznica tramwajowa. Tym razem zostały one bardzo ładnie odsłonięte, ale i tak było wiadomo, że one tutaj są. W trakcie frezowania już kilka miesięcy temu część torowiska była widoczna i być może kiedyś mogłyby być przywrócone do ruchu – Ryszard Mączewski z Muzeum.

Przedwojenna elektrownia została zniszczona w 1945 roku i odbudowana jako ciepłownia. W 2003 roku zdecydowano o utworzeniu w tym miejscu Muzeum Powstania Warszawskiego.

Obecnie w miejscu kotłów i generatorów prądu mieści się ekspozycja Muzeum, a o historii budynku przypomina m.in. znak warszawskich tramwajów – syrenka nad uskrzydlonym kołem umieszczona na elewacji gmachu.

Czytaj też: Znalezisko na budowie placu Centralnego. Drogowcy odkryli zabytkową posadzkę