Dziesięciopiętrowy blok od półtora tygodnia bez wind. Wśród mieszkańców są seniorzy. „Nie daj Boże jak komuś coś się stanie” Adam Abramiuk 05.06.2023 18:22 Na 10. piętro - bez windy. Mieszkańcy - w tym także seniorzy - z ulicy 1 sierpnia 32a w warszawskich Włochach mierzą się z wielkim problemem. Od półtora tygodnia mają wyłączone dźwigi. Wyłączono je 24 maja decyzją Urzędu Dozoru Technicznego.

Dziesięciopiętrowy blok od półtora tygodnia bez wind (autor: RDC)

Od półtora tygodnia żyją bez windy w 10-ciopiętrowym bloku. Z takim problemem mierzą się mieszkańcy z ul. 1 sierpnia 32a w warszawskich Włochach. Wśród mieszkańców najwyższych pięter są tez seniorzy. Ja ledwo chodzę - usłyszał nasz reporter od jednej z mieszkanek, ale jej sytuacja nie jest odosobniona.



Dźwigi zostały wyłączone 24 maja decyzją Urzędu Dozoru Technicznego.

- Chodziło o nieodpowiednie wymiary drzwi - tłumaczy konserwator wind administracji budynku Józef Lichaczewski. - Były ucięte przez monterów, którzy wykonywali prace cztery lata temu. Czyli cztery lata był dźwig dopuszczany co roku przez dozór techniczny. Przyszedł młody inspektor, który zwrócił uwagę, że to mu się nie podobało, ten dźwig zagraża, bo została naruszona konstrukcja drzwi jako takich - mówi.





Administracja stara się obecnie naprawić jedną z wind.

- Druga będzie remontowana, bo została zmuszona do tego, żeby te windy wymienić. No i oni do końca roku te dwie windy wymienią. No i dzisiaj już weszła ekipa. Jednej dźwig zatrzymują do remontu, a z drugą jeszcze czekamy na dozór techniczny, gdzie praktycznie mają zamiar uruchomić - wyjaśnia Józef Lichaczewski.



Wszystko jednak zależy od decyzji UDT. Jak odpowiedział nam urząd, obecny stan zagraża bezpieczeństwu i windy nie mogą być użytkowane.

- Ponowne uruchomienie jest zależne od spełnienia zaleceń po wcześniejszej kontroli - odpowiada rzecznik urzędu Marta Stawierej-Radłowska. - Brak wymaganej wysokości otworu drzwiowego, bez wymaganej zgody dospawane nakładki na dolną część drzwi przystankowych na piętrach czwartym, piątym, szóstym, siódmym, ósmym, dziewiątym. Brak jednolitej płaszczyzny pomiędzy zewnętrzną powierzchnią zamkniętych drzwi przystankowych a powierzchnią wewnętrzną ściany szybowej - wymienia.





Czekamy jeszcze na informację, kiedy dokładnie ma odbyć się ponowna kontrola wind.

