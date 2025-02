Napad na jubilera we Włochach. Policja zatrzymała pięć osób Miłosz Kuter 24.02.2025 12:02 Pięć osób zatrzymanych w związku z napadem na jubilera w Warszawie. Dwóch z nich ma usłyszeć zarzuty. Do zdarzenia doszło w piątek przy ulicy Popularnej 20 we Włochach. Obława trwała kilka godzin.

Napad na jubilera we Włochach. Policja zatrzymała pięć osób (autor: pixabay/KSP)

Policja zatrzymała 5 osób w sprawie napadu na sklep jubilerski w Warszawie. Podejrzewani mężczyźni wpadli w ręce funkcjonariuszy kilka godzin po zdarzeniu.

Jak mówi Małgorzata Gębczyńska z komendy policji Warszawa - Ochota, cześć zatrzymanych została zwolniona po przesłuchaniu.

- Policjanci ochockiej komendy zatrzymali 5 osób. 3 osoby zostały przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione po czynnościach, natomiast z dwiema osobami trwają czynności procesowe pod nadzorem prokuratury. To są osoby podejrzane o popełnienie tego przestępstwa, zostaną im postawione zarzuty - dodaje policjantka.



Do napadu doszło w piątek przy ulicy Popularnej 20 we Włochach. Zamaskowany mężczyzna miał ukraść 20 tysięcy złotych i biżuterię.

