Czekali na to od 60 lat. Jest przetarg na S7 z Warszawy do Kiełpina Przemysław Paczkowski 13.10.2023 13:51 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na prace projektowe trasy S7 na odcinku Warszawa-Kiełpin. Chodzi o budowę 13 kilometrowego odcinka trasy, która będzie prowadziła przez Bielany i Bemowo. Będzie to naturalne przedłużenie już budowanego odcinka Czosnów-Kiełpin oraz Czosnów-Płońsk.

DK7 Czosnów - Kiełpin przed przebudową do parametrów drogi e (autor: Krzysztof Nalewajko)

Jest przetarg na prace projektowe trasy S7 na odcinku Warszawa-Kiełpin. Powstanie 13-kilometrowy odcinek trasy, prowadzący przez Bielany i Bemowo.

- Inwestycja zakłada wydrążenie dwóch tuneli - mówi Jarosław Wąsowski z Generalnego Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - O długości około kilometra na najbardziej zurbanizowanych terenach, czyli na terenie dzielnicy Bielany i Bemowo. W tej chwili możemy powiedzieć, że będą tam rozwiązania zbliżone do tych, które są przy Południowej Obwodnicy Warszawy - tłumaczy.





Pierwszy z tuneli wprowadzi kierowców pod ziemię na wysokości ulicy Arkuszowej. Drugi zacznie się za lotniskiem Bemowo.

- To bardzo ważna decyzja dla mieszkańców Bielan - uważa wiceburmistrz dzielnicy Włodzimierz Piątkowski. - Jest to decyzja przełomowa, czekaliśmy na to od lat 60. Coś, co było nieosiągalne, dzisiaj dzieje się na naszych oczach. Brak tej decyzji blokował nam szereg inwestycji w dzielnicy - wyjaśnia.





Nie dla wszystkich mieszkańców to jednak dobra wiadomość.

— Już mamy jedną trasę obok, i słyszmy ją cały czas — powiedzieli naszemu reporterowi pięć lat temu mieszkańcy.



Wykonawca szacuje, że wszystkie prace powinny zakończyć się do 2030 roku.

Czytaj też: Zmiana w organizacji ruchu na rondzie Sedlaczka. Kiedy otwarcie Łazienkowskiej?