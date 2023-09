Co z chodnikiem na Naczelnikowskiej w Warszawie? Prace nadal nie ruszyły Adrian Pieczka 25.09.2023 15:26 Chodnik miał być do końca roku, jednak prace dalej nie ruszyły. Przejście przez tory na Pradze Północ dalej jest niedostosowane. Mieszkańcy przechodzą przez tory wzdłuż ulicy. - Nie jest to ani bezpieczne, ani zgodne z przepisami - apeluje Krzysztof Michalski ze Stowarzyszenia Dla Pragi.

5 Co z chodnikiem na Naczelnikowskiej w Warszawie? Prace nadal nie ruszyły (autor: Porozumienie dla Pragi)

Kładka przez tory w okolicy ulicy Naczelnikowskiej w Warszawie jest stara i niedostosowana do dzisiejszych standardów bezpieczeństwa. To miało się zmienić. W tym roku miał powstać tam chodnik, jednak prace dalej nie ruszyły. Mieszkańcy przechodzą przez tory wzdłuż ulicy. Dziennie to nawet kilkaset osób.

- Nie jest to ani bezpieczne, ani zgodne z przepisami - apeluje Krzysztof Michalski ze Stowarzyszenia Dla Pragi. - Przy przejeździe znajduje się znak zabraniający pieszym przechodzenia, natomiast według moich obserwacji, mniej więcej 7 na 10 pieszych w tym miejscu pokonuje tory właśnie w poziomie zero, mimo że jest tam kładka, ale ta kładka jest niedostosowana do potrzeb osób o ograniczonej mobilności - mówi.





Taka sytuacja to duży problem, szczególnie dla osób niepełnosprawnych i rodziców z wózkami. Z informacji przekazanych przez miasto wynika, że wszystko leży teraz po stronie PKP Polskich Linii Kolejowych SA., z którym jest już finalizowane porozumienie w sprawie chodnika.

Czytaj też: „To jest przerażający smród”. Mieszkańcy Wawra skarżą się na odór w Falenicy

Źródło: RDC Autor: Adrian Pieczka/PL