„To jest przerażający smród”. Mieszkańcy Wawra skarżą się na odór w Falenicy

To nie jest zapach, to jest przerażający smród — tak określa odór w Falenicy jedna z mieszkanek Wawra. Czy winowajcą może być przepompownia przy węźle Patriotów na trasie S2? Radio dla Ciebie zapytało warszawskie wodociągi, co może być dokładną przyczyną takiego zapachu i czy można coś na to zaradzić.